Od budynku do społeczności: jak renowacja zmienia życie miast

Wraz z domami odradzają się również otaczające je przestrzenie publiczne, ścieżki dla pieszych, tereny zielone i infrastruktura. Takie kompleksowe podejście przyczynia się do zrównoważonego rozwoju miast, tworzenia bardziej atrakcyjnej codzienności i wzmacniania społeczności.

Ważne jest, aby odpowiednio zagospodarować cały obszar

Samorząd Rejonu Oniksztyńskiego (lit. Anykščių rajono savivaldybė) stosuje podobne zasady.

„Ważne jest dla nas, aby renowacja nie ograniczała się do pojedynczych domów, ale aby cały obszar był zagospodarowany w sposób systematyczny, zachowując estetyczną spójność miasta i jednocześnie zwiększając jego atrakcyjność. Renowacja dzielnic doskonale się do tego nadaje” — podkreśla Daiva Gasiūnienė, główna architektka Samorządu Rejonu Oniksztyńskiego.

Obecnie przygotowano projekt kompleksowej renowacji centralnej części miasta, obejmujący odnowienie 11 bloków, od modernizacji budynków po uporządkowanie otoczenia. Ważną częścią tego projektu są prywatne podwórka na parterach, które mieszkańcy będą mogli dostosować do swoich indywidualnych potrzeb.

Planowane jest również utworzenie miejsc parkingowych, terenów zielonych oraz estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznych. Państwo wspiera termomodernizację budynków, a samorząd inwestuje w to, co kształtuje charakter całej dzielnicy.

„W ten sposób powstają przestrzenie, które przyciągają młodych ludzi i rodziny. Jest to szczególnie ważne dla regionów, ponieważ pomaga utrzymać lub przyciągnąć mieszkańców” — twierdzi D. Gasiūnienė.

Nawet drobna inicjatywy — stoły, klomby lub ogródki pojawiające się na podwórkach — przyczyniają się do rozwoju społeczności. Kiedy otoczenie staje się atrakcyjne, ludzie chętnie spędzają w nim czas, a miejsce zamieszkania zyskuje nową wartość.

Zrównoważona architektura — część współczesnego miasta

Główna architektka Samorządu Miasta Wilna Laura Kairienė podkreśla, że renowacja jest jednym z podstawowych kroków w kierunku zrównoważonego rozwoju miast. Chociaż efektywność energetyczna jest ważna, nie mniej istotna jest jakość architektoniczna renowacji.

„Stacje ładowania samochodów elektrycznych, przechowalnie rowerów, wygodne ścieżki dla pieszych nie powinny być planowane oddzielnie, ale jako nieodłączna część wspólnej wizji architektonicznej” — mówi L. Kairienė.

Według niej prawdziwa równowaga pojawia się wtedy, gdy projekty są przemyślane kompleksowo — stosowane są trwałe materiały, integrowane są rozwiązania ekologiczne, planowane są strefy przystosowane do różnych funkcji. W przyszłości mieszkańcy miast będą przyzwyczajeni do rozwiązań związanych z gromadzeniem wody deszczowej, miejsc kompostowania lub ogrodów społecznościowych.

Jednak zrównoważony rozwój to nie tylko technologie. Według Kairienė obejmuje on również zaangażowanie ludzi, ich świadomość i odpowiedzialność za swoje otoczenie. Kiedy mieszkańcy angażują się w proces planowania, powstają podstawy długotrwałej zmiany — społeczności stają się bardziej aktywne, odpowiedzialne, a decyzje bardziej uzasadnione.

Zaproszenie do skorzystania z pomocy państwa

Agencja Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA) przypomina, że mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy państwa na renowację. Zaproszenie jest ważne do 1 kwietnia przyszłego roku, więc jest jeszcze czas na podjęcie decyzji, przygotowanie planów inwestycyjnych i złożenie wniosków. Więcej informacji: apva.lrv.lt.

Projekt „Promowanie renowacji bloków wielomieszkaniowych” jest finansowany ze środków Funduszu Spójności.

Autorka tekstu: Benita Gaižiūnaitė

