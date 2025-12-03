Więcej
    „Duma i Zobowiązanie” — sympozjum naukowe w Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wilnie

    21 listopada w gościnnych murach Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie odbyło się wyjątkowe wydarzenie — Sympozjum Naukowe „Duma i Zobowiązanie”. Spotkanie to połączyło pokolenia, środowiska i serca, stając się przestrzenią wspólnej refleksji nad niezłomnością ducha w czasach komunizmu.

    Autor: KW
    „Duma i Zobowiązanie” — sympozjum naukowe w Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wilnie.
    Sala wypełniona była skupieniem i uwagą, a każde wystąpienie spotykało się z żywą reakcją uczestników | Fot. archiwum Filii UwB w Wilnie

    Było to nie tylko wydarzenie akademickie, lecz także głębokie przeżycie duchowe i wspólnotowe — pełne wdzięczności, zadumy i nadziei. Wśród uczestników znaleźli się uczniowie i nauczyciele szkół polskich na Litwie, przedstawiciele świata nauki, duchowieństwa oraz osoby, którym bliska jest pamięć o tych, którzy w trudnych czasach zachowali wierność wartościom chrześcijańskim i narodowym. Ich obecność nadała spotkaniu szczególny wymiar — pełen szacunku dla przeszłości i troski o przyszłość.

    Świadectwa, które poruszają

    Sympozjum zaszczycili wybitni prelegenci z Centrum Badania Historii Solidarności i Oporu Społecznego PRL przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz z Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie: prof. dr hab. Wojciech Polak przypomniał o męczeństwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki i innych kapelanów „Solidarności”, których życie było świadectwem odwagi, prawdy i duchowej siły; dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. UMK ukazała rolę młodzieży licealnej i akademickiej w walce o godność i wolność sumienia w okresie komunizmu; ks. dr Michał Damazyn opowiedział o kobietach — s. Helenie Majewskiej i Ludmile Roszko — które przez miłosierdzie i cichą służbę stawały się bohaterkami codziennego apostolstwa; dr Irena Mikłaszewicz, wykładowczyni Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, przybliżyła postawy świeckich wierzących na Litwie — pełne pokory, siły i niezłomności wobec systemu zniewolenia. Każde wystąpienie przypominało, że wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze — wymaga ofiary, odwagi i gotowości do poniesienia jej ceny.

    Krzyż od grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Górze Krzyży pod Szawlami

    Młodzież i nauczyciele — żywa pamięć

    Szczególną wartość spotkania stanowiła obecność młodzieży i nauczycieli szkół polskich na Litwie. Ich zainteresowanie tematyką sympozjum pokazało, że pamięć o przeszłości nie jest tylko obowiązkiem — jest darem, który kształtuje przyszłość. Wspólne rozmowy, pytania i refleksje stworzyły atmosferę prawdziwego dialogu międzypokoleniowego, w którym historia staje się żywą lekcją wartości.

    Atmosfera spotkania i gesty wdzięczności

    Sala wypełniona była skupieniem i uwagą, a każde wystąpienie spotykało się z żywą reakcją uczestników. Dyskusje i refleksje podkreślały wagę pamięci o bohaterach, którzy swoją postawą pokazali, że wolność ma swoją cenę.

    Na zakończenie spotkania organizatorzy wręczyli prelegentom symboliczne upominki — wyraz wdzięczności za obecność, zaangażowanie, intelektualny wkład oraz świadectwo, które wnieśli w to wydarzenie. Podkreślono, by były one znakiem pamięci, życzliwości i zaproszeniem do dalszych spotkań oraz współpracy.

    Znaczenie dla przyszłości i wspólna troska o pamięć

    Sympozjum stało się nie tylko lekcją historii, ale także inspiracją do odpowiedzialności za przyszłość. Pokazało młodemu pokoleniu, że wolność wymaga pielęgnowania i że jej cena jest wpisana w życie każdego narodu. To spotkanie było świadectwem żywej pamięci i wspólnej troski o wartości, które łączą i budują wspólnotę.

    Sympozjum zostało zorganizowane dzięki współpracy Centrum Badań Historycznych Solidarności i Oporu Społecznego PRL, Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Macierzy Szkolnej oraz Fundacji Wspierającej Oświatę Polską na Litwie „Samostanowienie”.

    Sympozjum Naukowe „Duma i Zobowiązanie”

    Iwona Geben

