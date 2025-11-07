Sympozjum Naukowe „Duma i Zobowiązanie”

Zapraszamy do udziału w sympozjum poświęconym duchowym, społecznym i historycznym postawom ludzi wiary w czasach komunizmu. Wydarzenie ma na celu ukazanie odwagi, godności i niezłomności osób, które w trudnych warunkach politycznych i społecznych zachowały wierność wartościom chrześcijańskim i narodowym.

W programie wystąpienia wybitnych prelegentów z Polski i Litwy:

prof. dr hab. Wojciech Polak — Chwalebne męczeństwo błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki i innych kapłanów „Solidarności”

dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. UMK — Młodzież licealna i studencka w walce o wolność i godność osobistą w okresie komunizmu w Polsce

dr Irena Miklaszewicz — Postawy wobec sowieckiej władzy wśród wierzących katolików na Litwie

ks. dr Michał Damazyn — Kobiety bogate w duchowe wartości w czasach niesprzyjających działalności apostolskiej – na przykładzie obrazu Ludmiły Roszkos i św. Heleny Alek

Sympozjum skierowane jest do nauczycieli, wykładowców, studentów, katechetów, działaczy społecznych i wszystkich zainteresowanych tematyką historyczną, religijną i edukacyjną.

Wstęp wolny – obowiązuje rejestracja

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/8nxjWALgKWDHowQ87

Iwona Geben,

Prezes Fundacji Wspierającej Oświatę Polską na Litwie „Samostanowienie”