    Sympozjum Naukowe „Duma i Zobowiązanie”

    Sympozjum Naukowe „Duma i Zobowiązanie” odbędzie się 21 listopada 2025 r. o godz. 10:00 w Auli Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie (ul. Aguonų 22).

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Afisz Sympozjum Naukowego „Duma i Zobowiązanie”.
    Graf. organizatorzy

    Zapraszamy do udziału w sympozjum poświęconym duchowym, społecznym i historycznym postawom ludzi wiary w czasach komunizmu. Wydarzenie ma na celu ukazanie odwagi, godności i niezłomności osób, które w trudnych warunkach politycznych i społecznych zachowały wierność wartościom chrześcijańskim i narodowym.

    W programie wystąpienia wybitnych prelegentów z Polski i Litwy:

    prof. dr hab. Wojciech Polak — Chwalebne męczeństwo błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki i innych kapłanów „Solidarności”
    dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. UMK — Młodzież licealna i studencka w walce o wolność i godność osobistą w okresie komunizmu w Polsce
    dr Irena Miklaszewicz — Postawy wobec sowieckiej władzy wśród wierzących katolików na Litwie
    ks. dr Michał Damazyn — Kobiety bogate w duchowe wartości w czasach niesprzyjających działalności apostolskiej – na przykładzie obrazu Ludmiły Roszkos i św. Heleny Alek

    Sympozjum skierowane jest do nauczycieli, wykładowców, studentów, katechetów, działaczy społecznych i wszystkich zainteresowanych tematyką historyczną, religijną i edukacyjną.

    Wstęp wolny – obowiązuje rejestracja

    Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/8nxjWALgKWDHowQ87

    „Zło dobrem zwyciężaj”. Obchody 41. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

    Iwona Geben,
    Prezes Fundacji Wspierającej Oświatę Polską na Litwie „Samostanowienie”

    Afisze

    RedKomy

