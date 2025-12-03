Każdy naród ma swoje tradycje, obyczaje i święta, z którymi stara się zapoznać mieszkańców Litwy. Piękną tradycją stały się festiwale kultury etnicznej, organizowane co roku w Rudominie. Festiwal jest zaproszeniem do ponownego wsłuchania się w brzmienie naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego i odczucia, jak jest ono kontynuowane współcześnie.

W tym roku festiwal został zorganizowany w dniach 27-28 listopada (…). Podczas dwóch dni festiwalu można było przeżyć inspirujące spotkania z muzyką etniczną, profesjonalnymi wykonawcami i różnymi rzemieślnikami.

Wykład i wystawa

Pierwszego dnia festiwalu, 27 listopada, zaproszono wszystkich do zanurzenia się w świecie muzyki etnicznej podczas wykładu „Dźwięki, które łączą: etnomuzyka jako tożsamość kulturowa”, który wygłosiła prof. Vida Tarnauskaitė-Palubinskienė — jedna z najwybitniejszych badaczek litewskiej etnomuzykologii i gry na kanklės. Prelegentka jest doktorem nauk humanistycznych, wieloletnią wykładowczynią Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego oraz wychowawczynią wielu pedagogów muzycznych. Jest również znana jako wieloletnia kierowniczka zespołów, m.in. orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Šviesa”, a także jako aktywna propagatorka folkloru w zespole „Vilniaus Ūla” (…). Goście, którzy tego dnia odwiedzili Centrum Kultury w Rudominie, mogli wysłuchać ciekawej prelekcji o dawnych tradycjach muzycznych, poznać tradycyjne instrumenty, a także spróbować gry na flecie czy kanklės.

Tego samego dnia została otwarta wystawa festiwalowa. Stanowiła harmonię różnych kultur w jednej przestrzeni i pozwalała zobaczyć, w jaki sposób tradycja inspiruje współczesnych młodych twórców. Zaprezentowano na niej prace artystów z Łotwy, Koszedar, Pogir i Rudomina. Można było podziwiać m.in. twórczość malarki Ireny Fedorowicz-Wasilewskiej, a także prace uczniów i nauczycieli trzech szkół: Szkoły Sztuk Pięknych w Koszedarach, Szkoły Sztuk Pięknych w Pogirach i Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie, uczniów Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie oraz uczniów Szkoły im. Šimona Dubnowa w Rydze, których prace przywiozła wicedyrektor tej placówki, Vēsma Grugule. Na wystawie można było zobaczyć prace graficzne, wyroby papiernicze różnych narodów, tradycyjne rękodzieło, wzory ceramiki ludowej, litewskie ozdoby ludowe, bałtyckie znaki, motywy domów i okiennic, a także kolaże wykonane w innowacyjnych technikach oraz dzieła nawiązujące do codziennego życia naszych przodków.

Inspirujący koncert

28 listopada, drugiego dnia festiwalu, odbył się koncert z udziałem Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Lietuva” oraz innych wykonawców muzyki etnicznej — zespołów z Białorusi, Ukrainy oraz przedstawicieli wielokulturowości regionu wileńskiego. Była to okazja, by poczuć siłę profesjonalnej sztuki i tętniący życiem puls kultury etnicznej. Podczas koncertu wystąpiły m.in. dziecięco-młodzieżowy zespół tańca „Przyjaźń” z Mejszagoły, białoruski dziecięcy zespół folklorystyczny „Pacerki”, ukraiński dziecięcy zespół wokalny „Mrija” („Marzenie”) działający przy Centrum Ukraińskim w Wilnie, białoruski zespół folklorystyczny „Svitanak”, a żydowski zespół wokalny „Fajerlech” reprezentowała Gabriela Ždanovičiūtė. Udział wziął także Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka”. Było to niezapomniane widowisko, które na długo pozostanie w pamięci publiczności. Każdy, kto przybył na festiwal, mógł poczuć wspólnotę, odkryć piękno etnokultury i spędzić czas w inspirującej atmosferze.

Organizatorami festiwalu były Centrum Kultury w Rudominie oraz Centrum Wspólnoty Gminy Rudomino. Festiwal odbył się w ramach projektu „Rudomino — Mała Stolica Kultury Litwy 2025”. Projekt był finansowany ze środków Kancelarii Rządu Republiki Litewskiej oraz Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Fot. organizatorzy