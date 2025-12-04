Więcej
    Strona głównaSamorządyRejon wileński

    Mieszkańcy rejonu wileńskiego mogą od teraz zgłaszać problemy za pomocą aplikacji mobilnej Vilniaus rajonas „Artì”

    Mieszkańcy rejonu wileńskiego mogą teraz zgłaszać wszelkie problemy szybciej i wygodniej niż kiedykolwiek – w aplikacji mobilnej Vilniaus rajonas „Artì” uruchomiono mapę problemów, która umożliwia za pomocą kilku kliknięć zgłoszenie różnych codziennych niedogodności.

    Autor: Inf. ASRW
    Graf. VRSA

    Czytaj również...

    „Tworząc program karty mieszkańca rejonu wileńskiego wiedzieliśmy, że pewnego dnia wprowadzimy do aplikacji także mapę problemów. Cieszymy się, że możemy przedstawić funkcję działającą od dziś, która pozwoli mieszkańcom w kilka minut zgłosić zauważone problemy, a specjalistom samorządu – szybciej je rozwiązywać. Mamy nadzieję, że pomoże to wzmocnić relacje ze społecznością i wspólnie tworzyć bardziej uporządkowany i wygodny rejon wileński” – mówi mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

    Nowa funkcja pozwala zgłaszać problemy związane z:

    • utrzymaniem i remontem dróg oraz ulic;
    • oświetleniem;
    • porządkiem w miejscach publicznych;
    • pozostawionymi odpadami;
    • znalezionymi zwierzętami domowymi;
    • innymi podobnymi kwestiami.

    Mieszkaniec będzie musiał wskazać typ problemu, opisać sytuację, zaznaczyć dokładną lokalizację na mapie oraz – w razie potrzeby – dodać zdjęcie. Po otrzymaniu zgłoszenia specjaliści Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego ocenią je i, jeśli problem spełnia określone kryteria, w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych zarejestrują go na publicznej mapie problemów oraz przekażą odpowiedzialnym osobom do realizacji. Użytkownik będzie mógł śledzić zmiany statusu zgłoszenia – od „rozwiązywane” do „rozwiązane”. Na rozwiązanie problemu przewidziano do 5 dni roboczych.

    Problemy związane z sezonowym utrzymaniem dróg i ulic oraz infrastrukturą będą kierowane do systemu „Roadgis”, gdzie od razu zobaczą je pracownicy odpowiednich starostw. Na wspólnej mapie w aplikacji Vilniaus rajonas „Artì” takie problemy będą oznaczane kolorem czerwonym.

    Problemy nie będą rejestrowane na mapie, jeżeli:

    • ich rozwiązanie nie należy do kompetencji samorządu (np. droga należy do „Via Lietuva”);
    • zgłoszenie odnosi się do zakładania nowej infrastruktury, a nie utrzymania istniejącej;
    • jest to sugestia lub pytanie, a nie konkretny problem w konkretnej lokalizacji.

    Aby zobaczyć i korzystać z nowej funkcji, aplikację mobilną należy zaktualizować w sklepie internetowym „Google Play Store” lub „Apple App Store”. Problemy będzie mógł zgłaszać każdy użytkownik aplikacji.

    Aplikacja mobilna Vilniaus rajonas „Artì” jest częścią cyfrowego programu karty mieszkańca rejonu wileńskiego – można w niej znaleźć unikalny kod QR karty mieszkańca (umożliwiający skorzystanie ze zniżek partnerów programu), wiadomości samorządu, kalendarz wydarzeń, informacje o zniżkach, moduł ankiet, a od teraz – również mapę problemów.

    Zgłaszanie problemów będzie możliwe również na stronie internetowej samorządu

    Dla wygody mieszkańców będzie można zgłaszać problemy także na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego – na stronie głównej, w sekcji „Kuo galime padėti”, klikając przycisk „Mapa problemów”.

    Uwaga: aby przyspieszyć rozwiązywanie problemów, prosi się, aby były one zgłaszane tylko jednym wybranym kanałem komunikacji (np. za pomocą mapy problemów w aplikacji „Vilniaus rajonas Artì”).

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Informacje specjalne

    Po renowacji otwarto zmodernizowane przestrzenie Przychodni Rejonu Wileńskiego

    W ceremonii otwarcia wziął udział mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, który wyraził zadowolenie z osiągniętych rezultatów i podkreślił konsekwentne inwestycje w umacnianie usług zdrowotnych w rejonie.„Zmodernizowane przestrzenie oznaczają wygodniejsze...
    Samorządy

    Tradycyjna wizyta Świętego Mikołaja z Częstochowy w rejonie wileńskim

    Podczas wizyty goście spotkali się z przedstawicielami władz lokalnych, wręczyli paczki z prezentami dzieciom rejonu wileńskiego oraz uczestniczyli w symbolicznych wydarzeniach społeczności. Przedszkolaki i uczniowie szkół w podziękowaniu zaprezentowali...
    Samorządy

    Wizyta kapelana Prezydenta RP ks. Jarosława Wąsowicza w Samorządzie Rejonu Wileńskiego

    Podczas spotkania wicemer Algis Vaitkevičius podziękował ks. Jarosławowi Wąsowiczowi za wieloletnią, niemal trzydziestoletnią pomoc świadczoną polskim rodzinom z rejonu wileńskiego. Wicemer wyraził wdzięczność za zaangażowanie, troskę i wsparcie, które...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.