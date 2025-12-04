„Tworząc program karty mieszkańca rejonu wileńskiego wiedzieliśmy, że pewnego dnia wprowadzimy do aplikacji także mapę problemów. Cieszymy się, że możemy przedstawić funkcję działającą od dziś, która pozwoli mieszkańcom w kilka minut zgłosić zauważone problemy, a specjalistom samorządu – szybciej je rozwiązywać. Mamy nadzieję, że pomoże to wzmocnić relacje ze społecznością i wspólnie tworzyć bardziej uporządkowany i wygodny rejon wileński” – mówi mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

Nowa funkcja pozwala zgłaszać problemy związane z:

utrzymaniem i remontem dróg oraz ulic;

oświetleniem;

porządkiem w miejscach publicznych;

pozostawionymi odpadami;

znalezionymi zwierzętami domowymi;

innymi podobnymi kwestiami.

Mieszkaniec będzie musiał wskazać typ problemu, opisać sytuację, zaznaczyć dokładną lokalizację na mapie oraz – w razie potrzeby – dodać zdjęcie. Po otrzymaniu zgłoszenia specjaliści Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego ocenią je i, jeśli problem spełnia określone kryteria, w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych zarejestrują go na publicznej mapie problemów oraz przekażą odpowiedzialnym osobom do realizacji. Użytkownik będzie mógł śledzić zmiany statusu zgłoszenia – od „rozwiązywane” do „rozwiązane”. Na rozwiązanie problemu przewidziano do 5 dni roboczych.

Problemy związane z sezonowym utrzymaniem dróg i ulic oraz infrastrukturą będą kierowane do systemu „Roadgis”, gdzie od razu zobaczą je pracownicy odpowiednich starostw. Na wspólnej mapie w aplikacji Vilniaus rajonas „Artì” takie problemy będą oznaczane kolorem czerwonym.

Problemy nie będą rejestrowane na mapie, jeżeli:

ich rozwiązanie nie należy do kompetencji samorządu (np. droga należy do „Via Lietuva”);

zgłoszenie odnosi się do zakładania nowej infrastruktury, a nie utrzymania istniejącej;

jest to sugestia lub pytanie, a nie konkretny problem w konkretnej lokalizacji.

Aby zobaczyć i korzystać z nowej funkcji, aplikację mobilną należy zaktualizować w sklepie internetowym „Google Play Store” lub „Apple App Store”. Problemy będzie mógł zgłaszać każdy użytkownik aplikacji.

Aplikacja mobilna Vilniaus rajonas „Artì” jest częścią cyfrowego programu karty mieszkańca rejonu wileńskiego – można w niej znaleźć unikalny kod QR karty mieszkańca (umożliwiający skorzystanie ze zniżek partnerów programu), wiadomości samorządu, kalendarz wydarzeń, informacje o zniżkach, moduł ankiet, a od teraz – również mapę problemów.

Zgłaszanie problemów będzie możliwe również na stronie internetowej samorządu

Dla wygody mieszkańców będzie można zgłaszać problemy także na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego – na stronie głównej, w sekcji „Kuo galime padėti”, klikając przycisk „Mapa problemów”.

Uwaga: aby przyspieszyć rozwiązywanie problemów, prosi się, aby były one zgłaszane tylko jednym wybranym kanałem komunikacji (np. za pomocą mapy problemów w aplikacji „Vilniaus rajonas Artì”).