    W Wilnie będą utrudnienia. Wiemy, które ulice będą zamknięte w związku z biegiem świątecznym

    W pierwszą sobotę grudnia Wilno opanują biegacze w świątecznych kostiumach. 50. edycja „Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas” przyciągnie tysiące uczestników i spowoduje czasowe zamknięcia ulic.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Fot. Vilnius.lt

    Jubileuszowa edycja z atrakcjami dla całych rodzin

    Tradycyjny bieg bożonarodzeniowy odbędzie się w sobotę, 6 grudnia, w centrum Wilna. Tegoroczna edycja ma wyjątkowy charakter — wydarzenie świętuje swoje 50-lecie. Organizatorzy zapraszają zarówno doświadczonych biegaczy, jak i tych, którzy chcą poczuć świąteczną atmosferę i przebrać się w kreatywne kostiumy.

    Na uczestników czekają zróżnicowane dystanse, rozgrzewki przed startami, medale na mecie oraz strefy relaksu z ciepłą herbatą i świątecznymi dekoracjami. Dla najmłodszych przygotowano animacje i osobny bieg krasnoludków.

    Zamknięte ulice i ograniczenia w komunikacji

    W związku z wydarzeniem w sobotę 6 grudnia w godz. 13:00—21:00 zamknięte będą ulice: Wróblewskiego (Vrublevskio g.), Šventaragio, ul. Barbary Radziwiłłówny (Barboros Radvilaitės g.) i Maironio. W tym czasie nie będzie kursował świąteczny pociąg.

    Ruch pojazdów zostanie również wstrzymany na trasach biegowych:

    • 3 km: start na prospekcie Giedymina przy placu Kudirki, dalej m.in. przez ul. Šventaragio, Zamkową (Pilies g.), Dominikańską (Dominikonų g.) i Wileńską (Vilniaus g.).
    • 6 km i 12 km: oprócz centrum, trasa prowadzi przez dzielnicę Zarzecza i ścieżki rowerowe wzdłuż rzeki Wilenki.
    • Bieg krasnoludków: prospekt Giedymina, Sirvydasa i ul. św. Jerzego (Šv. Jurgio g.).

    Udział i rejestracja

    Rejestracja na bieg możliwa jest do dnia wydarzenia. Na uczestników czeka nie tylko sportowa rywalizacja, ale również okazja do udziału w inicjatywach charytatywnych i wspólnego świętowania jubileuszu w sercu Wilna.

    Więcej informacji: kaledinisbegimas.lt

    ŹródłaVilnius.lt

