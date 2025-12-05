Jubileuszowa edycja z atrakcjami dla całych rodzin

Tradycyjny bieg bożonarodzeniowy odbędzie się w sobotę, 6 grudnia, w centrum Wilna. Tegoroczna edycja ma wyjątkowy charakter — wydarzenie świętuje swoje 50-lecie. Organizatorzy zapraszają zarówno doświadczonych biegaczy, jak i tych, którzy chcą poczuć świąteczną atmosferę i przebrać się w kreatywne kostiumy.

Na uczestników czekają zróżnicowane dystanse, rozgrzewki przed startami, medale na mecie oraz strefy relaksu z ciepłą herbatą i świątecznymi dekoracjami. Dla najmłodszych przygotowano animacje i osobny bieg krasnoludków.

Zamknięte ulice i ograniczenia w komunikacji

W związku z wydarzeniem w sobotę 6 grudnia w godz. 13:00—21:00 zamknięte będą ulice: Wróblewskiego (Vrublevskio g.), Šventaragio, ul. Barbary Radziwiłłówny (Barboros Radvilaitės g.) i Maironio. W tym czasie nie będzie kursował świąteczny pociąg.

Ruch pojazdów zostanie również wstrzymany na trasach biegowych:

3 km : start na prospekcie Giedymina przy placu Kudirki, dalej m.in. przez ul. Šventaragio, Zamkową (Pilies g.), Dominikańską (Dominikonų g.) i Wileńską (Vilniaus g.).

: start na prospekcie Giedymina przy placu Kudirki, dalej m.in. przez ul. Šventaragio, Zamkową (Pilies g.), Dominikańską (Dominikonų g.) i Wileńską (Vilniaus g.). 6 km i 12 km : oprócz centrum, trasa prowadzi przez dzielnicę Zarzecza i ścieżki rowerowe wzdłuż rzeki Wilenki.

: oprócz centrum, trasa prowadzi przez dzielnicę Zarzecza i ścieżki rowerowe wzdłuż rzeki Wilenki. Bieg krasnoludków: prospekt Giedymina, Sirvydasa i ul. św. Jerzego (Šv. Jurgio g.).

Udział i rejestracja

Rejestracja na bieg możliwa jest do dnia wydarzenia. Na uczestników czeka nie tylko sportowa rywalizacja, ale również okazja do udziału w inicjatywach charytatywnych i wspólnego świętowania jubileuszu w sercu Wilna.

Więcej informacji: kaledinisbegimas.lt

