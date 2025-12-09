Więcej
    Kreatywność, piękno i przyjazna atmosfera: plecenie wieńca adwentowego w Rudominie

    Już rozpoczął się Adwent — okres nadziei i radosnego oczekiwania na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to czas, w którym powinniśmy zastanowić się nad naszym postępowaniem: nad tym, co robimy źle, czego zaniechaliśmy, a co powinniśmy uczynić w imię miłości Boga i bliźniego.

    Fot. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.

    Bogata symbolika

    Symbolem Adwentu jest wieniec adwentowy — przygotowywany z zielonych gałązek świerku lub sosny, w kształcie koła, na którym umieszczone są cztery świece symbolizujące niedziele Adwentu i zapalane podczas wspólnej modlitwy lub posiłku. Wieniec adwentowy posiada bogatą symbolikę. Oznacza jedność rodziny, która duchowo przygotowuje się do godnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Jego okrągły kształt symbolizuje Boga wiecznego, nie mającego początku ani końca. Zielone gałązki drzew iglastych mają przypominać o życiu wiecznym, jakie Chrystus daje wszystkim wierzącym. Zapalanie świec symbolizuje zaś światłość, którą jest sam Jezus Chrystus przychodzący na świat.

    Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Centrum Kultury w Rudominie zaprosiło mieszkańców na twórcze warsztaty plecenia wieńców adwentowych. Zajęcia odbyły się 28 listopada, a wziąć w nich udział mogli wszyscy chętni — zarówno dorośli, jak i dzieci.

    Fot. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.

    Praca z zapałem

    Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję wyrazić swoją kreatywność i stworzyć niezwykle piękne ozdoby. Wszyscy pracowali z zapałem i ogromnym zaangażowaniem, wymieniając się pomysłami, inspiracjami i doświadczeniami, a także pomagając sobie nawzajem.

    Warsztaty przebiegły w wyjątkowo przyjaznej atmosferze. W przestrzeni unosiło się przyjemne ciepło, a zapach świeżych gałązek świerku delikatnie przypominał o zimowym nastroju i świątecznej magii.

    Każdy uczestnik zabrał do domu nie tylko własnoręcznie wykonany, niepowtarzalny wieniec, lecz także cząstkę tego przytulnego wieczoru — ducha koleżeństwa i radosnego oczekiwania. Wraz z tym wieńcem rozpocznie się czas spokojnego, jasnego i pełnego ciepła oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.

    Organizatorem zajęć było Centrum Kultury w Rudominie. Organizatorzy pragną podziękować wszystkim uczestnikom za serdeczność, kreatywność i wspólnotę.

    Inf. i fot.: Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.

    Każdy uczestnik zabrał do domu nie tylko własnoręcznie wykonany, niepowtarzalny wieniec, lecz także cząstkę tego przytulnego wieczoru

    Piękna tradycja oczekiwania na Boże Narodzenie
