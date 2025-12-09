Więcej
    Stanowisko Stowarzyszenia „Forum Wileńskie” w sprawie dyskusji wokół finansowania TVP Wilno

    Jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz współpracy i dialogu między społecznością polską a litewską, wspierająca inicjatywy kulturalne, medialne, bezpieczeństwa państwowego, w tym przeciwdziałania dezinformacji, z ogromnym niepokojem przyjmujemy doniesienia o planowanym zmniejszeniu finansowania TVP Wilno.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    TVP Wilno powstało jako odpowiedź na potrzeby środowiska polskiego na Litwie, które pozbawione było dostępu do polskich mediów audiowizualnych, a zmagało się i nadal się zmaga ze wzmożoną rusyfikacją części społeczności polskiej, dezinformacją płynąca z kanałów rosyjskich i białoruskich, nadal odbieranych w sieciach kablowych, przez Internet czy anteny naziemne w miejscowościach przy granicy białoruskiej.

    W ciągu 6 lat pracy TVP Wilno stało się kluczowym elementem infrastruktury informacyjnej regionu, pełniącym funkcję pomostu międzykulturowego, wzmacniającym relacje polsko-litewskie i nie tylko. Najbardziej potrzebne jest jednak nam — zwykłym widzom z Wilna i okolic, gdyż stacja stała się dla nas ośrodkiem konsolidującym społeczność polską, miejscem, gdzie publicznie brzmi język polski, a tworzone treści relacjonują bogactwo historii i teraźniejszości Wileńszczyzny.

    Ograniczenie środków finansowych na funkcjonowanie TVP Wilno stworzyłoby niebezpieczną lukę, która w warunkach wojny informacyjnej szybko zostanie wypełniona narracją dezinformacyjną i prorosyjską. Dlatego wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec pomysłów osłabienia znaczenia polskich mediów na Litwie i apelujemy o zagwarantowanie stabilnego budżetu stacji oraz o uznanie jej działalności za priorytetową w zakresie ochrony przestrzeni informacyjnej Polski i Litwy.

    Jako organizacja społeczna deklarujemy dalsze wsparcie dla TVP Wilno i podkreślamy, że jej osłabienie byłoby krokiem wstecz dla bezpieczeństwa informacyjnego, dialogu polsko-litewskiego, jak również dla rozwoju polskości na Litwie.

    W imieniu Stowarzyszenia „Forum Wileńskie”,
    Prezes Beata Pietkiewicz,
    Wiceprezesi: prof. Jarosław Wołkonowski, Rajmund Klonowski

