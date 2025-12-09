W obliczu transformacji energetycznej, zmian na rynku, kryzysów gospodarczych — Barbórka staje się jednym ze sposobów na zachowanie pamięci, godności i wspólnoty górniczej. Dla niektórych to także ostatnia okazja do celebracji górniczej tradycji w jej klasycznej formie.

Zastanawiamy się także nad pytaniem: dlaczego Barbórka nadal ma znaczenie — nawet poza regionami typowo górniczymi? Tradycja Barbórki jest szczególnie silna na Śląsku i w innych regionach górniczych, same jej wartości — takie jak: solidarność, pamięć, szacunek dla trudu, modlitwa o bezpieczeństwo są uniwersalne. Dla wielu rodzin górniczych to dzień łączący pokolenia. Barbórka jest też częścią polskiego dziedzictwa kulturowego. Historia górnictwa, przemysł wydobywczy, społeczności, które wyrosły wokół kopalni to fragment historii Polski. Święto przypomina o tym dziedzictwie.

Modlitwy do św. Barbary o bezpieczny powrót górników

Historia i ewolucja obchodów Barbórki — czyli święta górników. Barbórka jest obchodzona co roku 4 grudnia, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Barbary. W polskich dokumentach tradycja znana jest już od końca XV w. — wtedy pojawiła się forma Barbora, która z czasem przekształciła się w Barbórkę.

Początkowo miała ona charakter niemal wyłącznie religijny. Górnicy przed zjazdem do kopalni modlili się do św. Barbary, by zapewniła im bezpieczny powrót. Figurki lub obrazy świętej były obecne w pomieszczeniach na powierzchni, gdzie górnicy gromadzili się przed i po pracy.

Gdy w XIX i XX w. górnictwo, zwłaszcza na Śląsku, przeżywało boom, Barbórka przekształciła się także w silny element tożsamości społeczno-zawodowej górniczej braci. W okresie PRL-u próbowano laicyzować to święto usuwając wyraźne aspekty religijne, promując je raczej jako święto zawodowe i branżowe. Mimo tego tradycja i tak przetrwała. Dziś Barbórka to mieszanka. Wszystkie też świąteczne wydarzenia mają i charakter religijny (msze, modlitwy) i świecki: uroczyste pochody, przemarsze orkiestr dętych, bale i biesiady górnicze, przyjęcia młodych górników do braci (np. ceremonia „skoku przez skórę”) i inne rytuały.

Jak dziś wygląda święto: tradycje, obyczaje, rytuały

Obchody Barbórki są bogate i kolorowe, można powiedzieć, że nawet folklorystyczne. Oto najważniejsze z nich.

Wciąż sercem Barbórki jest modlitwa. Górnicy gromadzą się w kościołach lub kopalnianych cechowniach przy figurze św. Barbary, modląc się o bezpieczną pracę. Rankiem 4 grudnia orkiestra dęta górników „budzi” osiedla, maszeruje ulicami, grając stare górnicze pieśni. To tradycja widoczna zwłaszcza tam, gdzie działają jeszcze kopalnie. Często też wieczorem odbywają się barbórkowe bale, zabawy, koncerty, rodzinne spotkania.

W tradycji są też tzw. „karczmy piwne” (dla mężczyzn) i „combry babskie” (dla kobiet), nawiązujące do dawnych tradycji środowisk studenckich i górniczych. Ważne są także ceremonie zawodowe. Dawniej przy tej okazji odbywało się np. przyjmowanie do zawodu młodych górników. Dziś symbolem takich rytuałów jest m.in. skok przez skórę (rytualne przyjęcie „lisów” — czyli adeptów górnictwa). W dniu swojego święta górnicy zakładają galowe mundury, charakterystyczne czapki (czako) z pióropuszami; używane bywają także górnicze narzędzia i emblematy (kilof, młotek). Kolory — czarny (symbolizujący podziemną czeluść) i zielony (nadzieję, powrót do światła) — mają głębokie znaczenie.

Warto też zaznaczyć, że obchody Barbórki mają trwałe miejsce w kulturze — w wielu regionach jest to święto wpisane w lokalną tożsamość, obchodzone zarówno przez górników, jak i ich rodziny, a także lokalne społeczności.

Co się zmienia, a co jest kontynuacją?

Rok 2025 przynosi kilka ważnych sygnałów dla jej tradycji i dla górnictwa w Polsce. W tym roku zwraca uwagę fakt, że w niektórych spółkach górniczych — np. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) — nagroda barbórkowa została wypłacona tylko w części standardowej wysokości. To efekt poważnych problemów finansowych w firmie. Fakt ten wzbudził protesty związkowców i zaniepokojenie pracowników w kontekście ogólnego kryzysu branży węglowej. Mimo tych trudności, społeczności górnicze nadal deklarują chęć świętowania Barbórki, choć klimat jest bardziej stonowany niż w latach prosperity.

Kim była św. Barbara i skąd wzięła się Barbórka

Św. Barbara z Nikodemii to chrześcijańska męczennica z przełomu III/IV w., która według legendy została uwięziona przez ojca i po odmowie wyrzeczenia się wiary stracona. Według tradycji po jej śmierci ojciec zginął uderzony piorunem. To niezwykłe zakończenie życia sprawiło, że stała się symbolem „bezpiecznego” odchodzenia z tego świata, opiekunką dobrej śmierci.

W ikonografii bywa przedstawiana z wieżą (symbolizującą jej uwięzienie), często z palmą męczeństwa, mieczem, a czasem z kielichem albo monstrancją — to obraz męczeństwa, wiary i poświęcenia.

W Polsce kult św. Barbary i obchody jej poświęcone sięgają bardzo głęboko. Najstarsze ślady kultu datuje się na XI-XII w. Z czasem (od XV-XVI w.) św. Barbara została obrana przez społeczności górnicze za patronkę — szczególnie przez tych, którzy pracują w niebezpiecznych warunkach: górników, hutników, saperów, a także pracowników kopalń soli, metali, ropy, gazu. Dlaczego górnicy? Praca pod ziemią, często w warunkach zagrożenia nagłą śmiercią spowodowaną wybuchami i zawaleniami, sprawiała, że św. Barbara jako „opiekunka dobrego końca” i obrończyni przed niespodziewanym zgonem zyskała szczególne znaczenie.

Około 100 świątyń w Polsce pod wezwaniem św. Barbary

Popularność św. Barbary w Polsce znajduje odzwierciedlenie w licznych wezwaniach kościołów. Świątyń pod jej wezwaniem jest ok. 100. Pierwsze udokumentowane źródłowo wzmianki na temat polskich kościołów, którym nadano wezwanie św. Barbary, pochodzą z XIII w., choć nie wyklucza się, że mogły istnieć już wcześniej.

Znaczenie religijne i kulturowe — dlaczego to nie jest tylko „zwykły” Dzień Górnika? Kult św. Barbary, jej kult jak patronki dobrej śmierci i opiekunki zagrożonych zawodów sprawia, że Barbórka ma silne znaczenie religijne i dla wielu górników oraz całych rodzin to dzień modlitwy i refleksji nad ryzykownym charakterem ich pracy.

Jednocześnie Barbórka stała się symbolem tożsamości górniczej — nie tylko jako zawodu, ale wspólnoty, kultury, zwyczajów, wspólnych wartości. To dzień, w którym górnicy podkreślają swoją dumę, a reszta społeczeństwa szacunek dla ich trudu.