Inflacja na Litwie. W jednym z sektorów ceny paradoksanie… padały

Wzrost inflacji zgodny z trendami w UE

Zgodnie z metodologią dostosowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, inflacja miesięczna w listopadzie wyniosła 0,4 proc., natomiast inflacja roczna — liczona w porównaniu z listopadem 2024 r. — osiągnęła poziom 3,6 proc.

Według wskaźnika cen konsumpcyjnych (VKI), inflacja miesięczna również wyniosła 0,4 proc., natomiast roczna — 3,8 proc.

Średnia roczna inflacja, obliczana według zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (SVKI), wyniosła 3,3 proc., natomiast według VKI — 3,7 proc.

Główne czynniki wpływające na wzrost inflacji

Wzrost cen konsumpcyjnych w ujęciu rocznym był w największym stopniu napędzany przez kilka kluczowych grup produktów i usług. Najbardziej wzrosły ceny mięsa i produktów mięsnych, paliw i smarów, a także usług gastronomicznych świadczonych w restauracjach, kawiarniach oraz podobnych placówkach. Znacząco podrożały również mleko, produkty mleczne, sery i jaja.

Wśród innych towarów i usług, które wpłynęły na wzrost inflacji, znalazły się wyroby tytoniowe, produkty farmaceutyczne, napoje spirytusowe, a także ceny związane z organizacją wyjazdów wakacyjnych.

Jednocześnie odnotowano spadki cen samochodów, energii elektrycznej oraz urządzeń do odbioru i odtwarzania dźwięku i obrazu.

Ceny w przemyśle nadal spadają

W listopadzie 2025 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, ceny produktów przemysłowych sprzedawanych przez litewskich producentów były niższe o 0,9 proc. Dane te nie uwzględniają cen produktów rafinowanych z ropy naftowej, które w analizowanym okresie pozostały na zbliżonym poziomie.

Na rynku krajowym ceny tych produktów wzrosły w ujęciu rocznym o 0,2 proc. Tymczasem na rynkach zagranicznych, czyli poza granicami Litwy, odnotowano ich spadek o 1,8 proc.

Ceny produktów przemysłowych eksportowanych do krajów strefy euro spadły w ujęciu rocznym o 2 proc., a do krajów spoza strefy euro — o 1,6 proc. W ujęciu miesięcznym spadły odpowiednio o 0,7 proc. i wzrosły o 0,5 proc.