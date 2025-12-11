Więcej
    Inflacja na Litwie. W jednym z sektorów ceny paradoksanie… padały

    Listopadowe dane inflacyjne pokazują, że Litwa podąża za unijnym trendem wzrostu cen konsumpcyjnych. Zaskakuje jednak sytuacja w przemyśle, gdzie ceny producentów spadają — i to mimo presji inflacyjnej w innych sektorach.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Ceny żywności i usług nadal rosną, podczas gdy litewski przemysł notuje spadki cen rok do roku | Fot. Josvydas Elinskas, ELTA

    Wzrost inflacji zgodny z trendami w UE

    Zgodnie z metodologią dostosowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, inflacja miesięczna w listopadzie wyniosła 0,4 proc., natomiast inflacja roczna — liczona w porównaniu z listopadem 2024 r. — osiągnęła poziom 3,6 proc.

    Według wskaźnika cen konsumpcyjnych (VKI), inflacja miesięczna również wyniosła 0,4 proc., natomiast roczna — 3,8 proc.

    Średnia roczna inflacja, obliczana według zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (SVKI), wyniosła 3,3 proc., natomiast według VKI — 3,7 proc.

    Nowe dane: inflacja niska, ale wzrośnie. Bezrobocie spadło, ale wciąż jest bardzo wysokie

    Główne czynniki wpływające na wzrost inflacji

    Wzrost cen konsumpcyjnych w ujęciu rocznym był w największym stopniu napędzany przez kilka kluczowych grup produktów i usług. Najbardziej wzrosły ceny mięsa i produktów mięsnych, paliw i smarów, a także usług gastronomicznych świadczonych w restauracjach, kawiarniach oraz podobnych placówkach. Znacząco podrożały również mleko, produkty mleczne, sery i jaja.

    Wśród innych towarów i usług, które wpłynęły na wzrost inflacji, znalazły się wyroby tytoniowe, produkty farmaceutyczne, napoje spirytusowe, a także ceny związane z organizacją wyjazdów wakacyjnych.

    Jednocześnie odnotowano spadki cen samochodów, energii elektrycznej oraz urządzeń do odbioru i odtwarzania dźwięku i obrazu.

    Ceny w przemyśle nadal spadają

    W listopadzie 2025 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, ceny produktów przemysłowych sprzedawanych przez litewskich producentów były niższe o 0,9 proc. Dane te nie uwzględniają cen produktów rafinowanych z ropy naftowej, które w analizowanym okresie pozostały na zbliżonym poziomie.

    Na rynku krajowym ceny tych produktów wzrosły w ujęciu rocznym o 0,2 proc. Tymczasem na rynkach zagranicznych, czyli poza granicami Litwy, odnotowano ich spadek o 1,8 proc.

    Ceny produktów przemysłowych eksportowanych do krajów strefy euro spadły w ujęciu rocznym o 2 proc., a do krajów spoza strefy euro — o 1,6 proc. W ujęciu miesięcznym spadły odpowiednio o 0,7 proc. i wzrosły o 0,5 proc.

