    Nausėda spotkał się z Alesiem Bialackim. Przestrzegł, że Łukaszenka chce przełamać izolację polityczną

    Prezydent Litwy Gitanas Nausėda spotkał się w poniedziałek 15 grudnia z uwolnionym z więzienia białoruskim dysydentem, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla Alesiem Bialackim, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nausėda zaznaczył, że „Litwa nie ulegnie szantażowi reżimu”.

    „Z ogromną ulgą przyjęliśmy wiadomość, że po długich latach niesprawiedliwego więzienia w końcu jesteś wolny. Pańska wytrwałość, siła moralna i niezłomne oddanie sprawie godności ludzkiej — nawet w najciemniejszych chwilach — są dla nas wszystkich inspiracją” — czytamy w komunikacie cytującym słowa głowy państwa.

    123 uwolnionych więźniów

    W sobotę 13 grudnia Białoruś zwolniła 123 więźniów politycznych, z których dziewięciu zostało zwolnionych przez Litwę, a pozostali przez Ukrainę.

    Wśród zwolnionych więźniów znajduje się białoruski opozycjonista, kandydat na prezydenta Wiktar Babaryka, przedstawicielka opozycji Maryja Kalesnikawa oraz Aleś Bialacki.

    Kilka godzin po uwolnieniu i przewiezieniu do Litwy Aleś Bialacki powiedział, że UE powinna rozpocząć negocjacje z Mińskiem w sprawie uwolnienia kolejnych więźniów politycznych i obiecał, że będzie nadal walczył o demokrację w swojej ojczyźnie z wygnania.

    Nausėda zamierza kontynuować kurs

    Nausėda zaznaczył, że Litwa zawsze wspierała i nadal będzie wspierać wysiłki USA na rzecz uwolnienia wszystkich białoruskich więźniów politycznych.

    „Jednocześnie konsekwentnie podkreślamy, że reżim białoruski musi zaprzestać wszelkich represji politycznych i nie rozpoczynać nowych, że w Białorusi muszą odbyć się demokratyczne, wolne i uczciwe wybory, że należy zaprzestać wszelkiego wsparcia reżimu Łukaszenki dla agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie” — powiedział prezydent.

    Łukaszenka chce przełamać izolację?

    Przywódca kraju stwierdził również, że przeprowadzając kolejny hybrydowy atak na Litwę za pomocą balonów meteorologicznych, Alaksandr Łukaszenka dąży do wyjścia z międzynarodowej izolacji, uzyskania legitymizacji i uniknięcia sankcji.

    „Litwa nie ulegnie szantażowi reżimu i nadal będzie zdecydowanie wspierać demokratyczną opozycję w Białorusi” — czytamy w komunikacie.

    Wcześniej w poniedziałek główny doradca prezydenta Deividas Matulionis zapewnił, że Litwa będzie nadal poświęcać dużo uwagi białoruskiej opozycji.

    Według prezydenckiej kancelarii w spotkaniu uczestniczyła również liderka białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłana Cichanouskaja.

