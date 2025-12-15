„Z ogromną ulgą przyjęliśmy wiadomość, że po długich latach niesprawiedliwego więzienia w końcu jesteś wolny. Pańska wytrwałość, siła moralna i niezłomne oddanie sprawie godności ludzkiej — nawet w najciemniejszych chwilach — są dla nas wszystkich inspiracją” — czytamy w komunikacie cytującym słowa głowy państwa.

123 uwolnionych więźniów

W sobotę 13 grudnia Białoruś zwolniła 123 więźniów politycznych, z których dziewięciu zostało zwolnionych przez Litwę, a pozostali przez Ukrainę.

Wśród zwolnionych więźniów znajduje się białoruski opozycjonista, kandydat na prezydenta Wiktar Babaryka, przedstawicielka opozycji Maryja Kalesnikawa oraz Aleś Bialacki.

Kilka godzin po uwolnieniu i przewiezieniu do Litwy Aleś Bialacki powiedział, że UE powinna rozpocząć negocjacje z Mińskiem w sprawie uwolnienia kolejnych więźniów politycznych i obiecał, że będzie nadal walczył o demokrację w swojej ojczyźnie z wygnania.

Nausėda zamierza kontynuować kurs

Nausėda zaznaczył, że Litwa zawsze wspierała i nadal będzie wspierać wysiłki USA na rzecz uwolnienia wszystkich białoruskich więźniów politycznych.

„Jednocześnie konsekwentnie podkreślamy, że reżim białoruski musi zaprzestać wszelkich represji politycznych i nie rozpoczynać nowych, że w Białorusi muszą odbyć się demokratyczne, wolne i uczciwe wybory, że należy zaprzestać wszelkiego wsparcia reżimu Łukaszenki dla agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie” — powiedział prezydent.

Łukaszenka chce przełamać izolację?

Przywódca kraju stwierdził również, że przeprowadzając kolejny hybrydowy atak na Litwę za pomocą balonów meteorologicznych, Alaksandr Łukaszenka dąży do wyjścia z międzynarodowej izolacji, uzyskania legitymizacji i uniknięcia sankcji.

„Litwa nie ulegnie szantażowi reżimu i nadal będzie zdecydowanie wspierać demokratyczną opozycję w Białorusi” — czytamy w komunikacie.

Wcześniej w poniedziałek główny doradca prezydenta Deividas Matulionis zapewnił, że Litwa będzie nadal poświęcać dużo uwagi białoruskiej opozycji.

Według prezydenckiej kancelarii w spotkaniu uczestniczyła również liderka białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłana Cichanouskaja.