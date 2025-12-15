„Ta lista poważnych chorób jest jednym z trzech kryteriów, które dają ludziom możliwość — w przypadku cierpienia na szczególnie poważne choroby, gdy dalsze gromadzenie emerytury staje się bezcelowe i nieprecyzyjne — wypłacenia środków zgromadzonych w drugim filarze emerytalnym” — powiedziała w poniedziałek dziennikarzom minister ochrony zdrowia Marija Jakubauskienė.

Między innymi niewydolność serca, nerek, choroby psychiczne

Według minister, na liście znajdują się osoby cierpiące na nowotwory, złośliwe guzy, przewlekłą niewydolność serca i nerek w późnym stadium, a także osoby po przeszczepach narządów i tkanek, pacjenci wymagający opieki paliatywnej oraz osoby cierpiące na inne choroby.

„Są to również przewlekłe choroby psychiczne i zaburzenia zdrowia psychicznego. Lista ta jest wyczerpująca i została opracowana we współpracy z lekarzami, organizacjami zawodowymi lekarzy oraz organizacjami pacjentów” — stwierdziła minister.

„Przy tworzeniu listy uwzględniono fakt, że przypadki zakończenia gromadzenia emerytury muszą być wyjątkowe, a przygotowana przez nas lista nie podważa istoty modelu systemu emerytalnego i zapewnia harmonijne funkcjonowanie systemu” — dodała Marija Jakubauskienė.