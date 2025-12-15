Więcej
    Strona głównaWiadomości

    Wypłata z II filaru nie będzie opodatkowana dla niektórych chorych. Ministerstwa zatwierdziły listę

    Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy oraz Ministerstwo Ochrony Zdrowia zatwierdziły listę 40 poważnych chorób, na które cierpiący od przyszłego roku będą mogli bez opodatkowania odebrać wszystkie środki zgromadzone w funduszach emerytalnych drugiego filaru.

    Autor: Apolinary Klonowski
    Marija Jakubauskienė.
    Fot. Julius Kalinskas, ELTA

    Czytaj również...

    „Ta lista poważnych chorób jest jednym z trzech kryteriów, które dają ludziom możliwość — w przypadku cierpienia na szczególnie poważne choroby, gdy dalsze gromadzenie emerytury staje się bezcelowe i nieprecyzyjne — wypłacenia środków zgromadzonych w drugim filarze emerytalnym” — powiedziała w poniedziałek dziennikarzom minister ochrony zdrowia Marija Jakubauskienė.

    Zmiany w II filarze emerytalnym. Działanie planuje niemal co drugi mieszkaniec Litwy

    Między innymi niewydolność serca, nerek, choroby psychiczne

    Według minister, na liście znajdują się osoby cierpiące na nowotwory, złośliwe guzy, przewlekłą niewydolność serca i nerek w późnym stadium, a także osoby po przeszczepach narządów i tkanek, pacjenci wymagający opieki paliatywnej oraz osoby cierpiące na inne choroby.

    „Są to również przewlekłe choroby psychiczne i zaburzenia zdrowia psychicznego. Lista ta jest wyczerpująca i została opracowana we współpracy z lekarzami, organizacjami zawodowymi lekarzy oraz organizacjami pacjentów” — stwierdziła minister.

    „Przy tworzeniu listy uwzględniono fakt, że przypadki zakończenia gromadzenia emerytury muszą być wyjątkowe, a przygotowana przez nas lista nie podważa istoty modelu systemu emerytalnego i zapewnia harmonijne funkcjonowanie systemu” — dodała Marija Jakubauskienė.

    Oczekiwania Nausėdy wobec nowej minister zdrowia: zmniejszenie kolejek i nierówności
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Nausėda spotkał się z Alesiem Bialackim. Przestrzegł, że Łukaszenka chce przełamać izolację polityczną

    „Z ogromną ulgą przyjęliśmy wiadomość, że po długich latach niesprawiedliwego więzienia w końcu jesteś wolny. Pańska wytrwałość, siła moralna i niezłomne oddanie sprawie godności ludzkiej — nawet w najciemniejszych...
    Wiadomości

    Pół miliona śmiertelnych dawek. Tyle przechwyconej heroiny zniszczyła Litwa. To rekord

    Zniszczone w spalarni dla niebezpiecznych odpadówSkonfiskowane narkotyki zostały zniszczone w spalarni odpadów niebezpiecznych w rejonie szawelskim, a proces ten nadzorowała specjalna komisja funkcjonariuszy litewskiej służby celnej.Jak wcześniej informowała agencja...
    Wiadomości

    Budrys liczy na przełom ws. ciężarówek na Białorusi. „Wiemy, że sytuacja była omawiana z USA”

    Minister liczy na przełom po rozmowach Waszyngton-Mińsk„Obecnie są one (ciężarówki — BNS) zatrzymane, nie zostały skonfiskowane i mamy nadzieję, że zostaną zwolnione. (...) Wiemy, że sytuacja ciężarówek była omawiana...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.