8. Capstrzyk Powstańczy w Murawinie

To coroczne wydarzenie skupia rekonstruktorów z całej Polski, a od trzech lat również grupy zagraniczne. Widowisko, które nawiązuje do historii powstania styczniowego z lat 1863-64, składa się z trzech elementów.

Ceremoniał i część artystyczna

Pierwszym jest ceremoniał, podczas którego witając gości Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński przedstawił publiczności przybyłe grupy rekonstrukcyjne. Następnie, po odczytaniu Apelu Pamięci Pierwszy Pułk Żuawów Śmierci dopełnił ceremoniału oddając Salwę Honorową. Po złożeniu kwiatów i wieńców trębacz odegrał wojskowy sygnał „Śpij kolego”.

Drugim elementem wydarzenia była część artystyczna widowiska, każdego roku mająca inny charakter. Podczas tegorocznej edycji zaprezentowano cztery ruchome obrazy z okresu powstania styczniowego: „Branka”, „Pożegnanie powstańca”, „W powstańczym obozie” oraz „Po bitwie”. Poszczególne sceny przedzielone były występami Kaciaryny Vadanosawej, która zaprezentowała cztery białoruskie utwory nawiązujące do czasów powstańczych oraz postaci Kastusia Kalinowskiego.

Zwieńczeniem części artystycznej było symboliczne złożenie na oczach licznej publiki herbu trójpolowego, z trzech osobnych tarcz, które na scenę wnieśli: Andrzej Rudziński (PL) z Grupy Rekonstrukcji Historycznych Bellum, Vaidotas Valavičius (LT) z Kauno pavieto Laisvieji šauliai oraz Wasyl Kałacz (BY) z Клуб гістарычнай рэканструкцыі „Invictus 1863”. Po złożeniu herbu w całość, koronę nasunął nań reprezentujący Klub Historyczny „Rok1863.pl” Romuald Sadowski, występujący w mundurze weterana powstania styczniowego z okresu II Rzeczypospolitej.

Ostatnim elementem widowiska był przemarsz z pochodniami pod Dąb Powstańców | Fot. archiwum pryw. R. Sadowskiego

Przemarsz pod Dąb Powstańców

Ostatnim elementem widowiska był przemarsz z pochodniami pod Dąb Powstańców, gdzie po wspomnieniu wydarzeń z XIX w. nastąpiło wręczenie Krzyży In Memoria Gloria Vicits osobom wnoszącym szczególny wkład w kultywowanie historii Polski.

Finał widowiska to odegrany przez trębacza utwór „Cisza”, będący wezwaniem do udania się na odpoczynek.

Tegoroczna edycja wydarzenia zgromadziła blisko 150 rekonstruktorów i pasjonatów z 26-ciu grup. W widowisku wzięło udział około 450 uczestników. Kolejna edycja Capstrzyku Powstańczego została zaplanowana na 12 grudnia 2026 r.

Romuald Sadowski