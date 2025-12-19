Szanowni Państwo, Ambasada RP w Wilnie z uwagą odnotowała Państwa apele i dyskusję toczącą się wokół kwestii budżetu TVP Wilno. Z upoważnienia Kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych pozwalam sobie odnieść się do kliku spraw, kluczowych dla tej dyskusji:

Należy z całą mocą stwierdzić, że nie jest w żadnej mierze zamiarem MSZ lub TVP zamknięcie TVP Wilno. Nigdy, na żadnym etapie toczonych dyskusji takie stwierdzenia nie padły. Ale także insynuowanie, że może do tego prowadzić praca nad optymalizacją budżetu TVP Wilno, jest nieuzasadnionym nadużyciem i również prowadzi do nieprawdziwych wniosków.

Kilkukrotnie — zarówno TVP jak i MSZ deklarowały (np. Min. M. Bosacki na posiedzeniu Komisji Sejmowej 4.12.2025 r.), że celem jest zwiększenie produkcji własnej TVP Wilno. MSZ i TVP uznają bowiem ten ośrodek telewizyjny za niezwykle ważny dla: a) wzmacniania więzi Polaków na Litwie z polską kulturą i językiem, b) dostarczania rzetelnych i sprawdzonych informacji z Litwy i Polski, c) przeciwdziałania dezinformacji płynącej z mediów rosyjskich i białoruskich.

Chciałbym zwrócić szczególną uwagę, na rolę TVP Wilno w toczonej obecnie wojnie informacyjnej. 6 lat funkcjonowania stacji, a w pewnym sensie także Państwa działania w jej obronie, wskazują, że TVP Wilno osiąga swój cel, jakim jest zapewnienie Polakom na Litwie rzetelnej przestrzeni informacyjnej.

Jednocześnie należy z całą mocą podkreślić, że zarówno MSZ jak i TVP są zobowiązane do regularnego kontrolowania, czy środki publiczne wydawane są zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych, czyli gospodarnie i racjonalnie. Jest to tym bardziej istotne w momencie, gdy Polska i Litwa musi aktywnie poszukiwać wolnych środków przeznaczonych na kluczowe aspekty obronności państwa. Rozumiejąc doskonale, że TVP Wilno jest kluczowa dla budowania odporności społecznej mniejszości polskiej na Litwie, MSZ i TVP jasno stwierdzały, że ew. oszczędności będą dotyczyły przede wszystkim sfery administracyjnej, a nie produkcji TVP Wino. Produkcja własna stacji — powtórzę to z całą mocą — nie będzie zredukowana, ale wręcz zwiększona.

TVP Wilno przez ostatnie 6 lat stała się prawdziwą wartością dla Polaków na Litwie, dla Polski i dla Litwy. Dlatego przyszłość stacji nie jest zagrożona, a MSZ i TVP będą przykładać wszelkich starań, aby mogła realizować swoją ważną misję.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Poznański

Chargé d’affaires a.i.

Ambasada RP w Wilnie