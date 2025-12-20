Więcej
    SoDra uruchomiła kalkulator emerytalny. Przewidziany jest ze szczególną myślą o konkretnej grupie

    „Kalkulator pokazuje wysokość prognozowanej emerytury, dlatego jest skierowany do osób, które jeszcze nie są w wieku emerytalnym” — informuje nasz dziennik Małgorzata Kozicz, rzeczniczka Sodry. Ponadto kalkulator emerytalny ma pomóc podjąć decyzję o ewentualnym oszczędzaniu w ramach drugiego filaru emerytalnego.

    Kalkulator emerytalny jest skierowany do osób, które jeszcze nie są w wieku emerytalnym

    Prognozowane różnice w przyszłej emeryturze

    — Kalkulator jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które rozważają uczestnictwo w drugim filarze emerytalnym. Umożliwia on porównanie, jaka byłaby wysokość emerytury w przypadku pozostania w drugim filarze lub po przystąpieniu do niego, a jaka — w sytuacji rezygnacji z drugiego filaru — wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Małgorzata Kozicz.

    Kalkulator pokazuje prognozowane różnice w przyszłej emeryturze w zależności od wybranego scenariusza: kontynuowania lub rozpoczęcia oszczędzania w drugim filarze; zawieszenia składek; rezygnacji z drugiego filaru; braku oszczędzania w drugim filarze.

    Kalkulator pozwala uzyskać informacje między innymi o prognozowanej wysokości emerytury z Sodry, możliwej wysokości annuitetu (stałej, równej kwoty płaconej regularnie, np. co miesiąc przez cały okres spłaty zobowiązania) z drugiego filaru, możliwości jednorazowej wypłaty części zgromadzonych w drugim filarze środków. Pokazuje też, jaką część wynagrodzenia przed emeryturą — w procentach — będzie stanowiła przyszła emerytura.

    Jak korzystać z narzędzia?

    — Do skorzystania z kalkulatora potrzebne są podstawowe dane osobowe i finansowe, między innymi data urodzenia i płeć, aktualne wynagrodzenie, staż pracy oraz zgromadzone punkty emerytalne w Sodrze, informacje o uczestnictwie w drugim filarze emerytalnym. Po zalogowaniu się do osobistego konta w Sodrze większość tych danych wypełnia się automatycznie. Jeżeli korzystamy z kalkulatora bez zalogowania do konta osobistego w Sodrze, wówczas potrzebne okienka należy wypełnić samodzielnie — wyjaśnia Małgorzata Kozicz.

    Kalkulator znajduje się na stronie internetowej Sodry: https://sodra.lt/skaiciuokles/prognozuojamos-senatves-pensijos-skaiciuokle

    Reforma drugiego filaru

    W 2026 r. uczestnicy systemu emerytalnego, którzy dodatkowo gromadzą środki, będą mogli wycofać się z funduszy emerytalnych i odebrać część swoich środków. Reforma drugiego filaru wchodzi w życie w przyszłym roku. Przez dwa lata można będzie swobodnie wycofać się z systemu lub pozostając w nim wybrać wysokość składki, ewentualnie zamrozić wpłaty na rok. Wycofanie zaoszczędzonych środków będzie możliwe na dwa sposoby: jednorazowo do 25 proc. zgromadzonej kwoty (nie więcej niż suma wpłat) lub całość — jeśli zgromadzono mniej niż połowę wartości obowiązkowego świadczenia emerytalnego albo do emerytury pozostaje mniej niż pięć lat.

    Więcej elastyczności

    Minister opieki socjalnej i pracy Jūratė Zailskienė zachęca do podjęcia przemyślanych i ostrożnych decyzji przed podjęciem postanowienia o wycofaniu się z drugiego filaru emerytalnego.

    „Spodziewamy się, że nasi mieszkańcy przed podjęciem ostatecznej decyzji skonsultują się ze specjalistami i do kwestii wycofania się lub pozostania w drugim filarze podejdą bardzo odpowiedzialnie” — podkreśliła minister.

    Zaznaczyła też, że drugi filar emerytalny przeszedł znaczące zamiany, wskutek czego stał się bardziej elastyczny i korzystny dla mieszkańców kraju.

