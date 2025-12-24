W ramach programu koszyka młodego sportowca w 2025 r. o dofinansowanie mogły ubiegać się organizacje reprezentujące m.in. judo, rugby, kolarstwo, łyżwiarstwo szybkie, wspinaczkę, lekkoatletykę czy sporty wodne. W ubiegłym roku finansowanie otrzymały jedynie organizacje piłkarskie i koszykarskie.

„Dla Wilna ważne jest, aby każdy młody sportowiec miał możliwość realizacji swoich marzeń. Celowy program stypendialny pozwala talentom rozwijać się i konsekwentnie poprawiać swoje wyniki” — powiedział mer Wilna Valdas Benkunskas.

„Rozszerzając program finansowania, otwieramy drzwi dla szerszego grona dyscyplin sportowych i pomagamy jeszcze większej liczbie młodych sportowców osiągać wysokie wyniki” — dodał.

Łączne finansowanie programu w 2025 r. wyniosło 446 160 euro (w 2024 r. — 268 320 euro). Na jedno dziecko przypada 240 euro rocznie, co oznacza 20 euro miesięcznie podstawowego wsparcia.

„Wiele osób i społeczności przyczynia się do rozwoju mistrzów. Koszyk młodego sportowca gwarantuje, że organizacje sportowe mają narzędzia do wysokiej jakości i profesjonalnego rozwoju sportowców” — powiedział wicemer Vytautas Mitalas.

W wyznaczonym terminie wpłynęły wnioski od 24 organizacji sportowych. Najwięcej — 12 — dotyczyło piłki nożnej. Po 3 zgłoszenia nadesłały organizacje hokejowe i kyokushin (pełnokontaktowe karate). Po jednym — m.in. z judo, kolarstwa czy wspinaczki. Ostatecznie wsparcie przyznano 20 organizacjom z 7 różnych dyscyplin.

Program zakłada, że wysokość dotacji zależy od liczby młodych sportowców aktywnych w zawodach. Środki można wykorzystać na szkolenia i rozwój zawodników.