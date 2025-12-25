Więcej
    Minimalny wiek dla kierowców skuterów będzie spójny z prawem, wchodzą nowe zasady

    Przyszli kierowcy skuterów i czterokołowców (tzw. quadów) będą musieli zdać egzamin praktyczny. Sejm przyjął nowelizację ustawy, która wprowadza też podwyższenie minimalnego wieku dla kategorii AM.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Od 2026 roku kandydaci na kierowców skuterów będą musieli zdać egzamin praktyczny | Fot. freepik

    Egzamin praktyczny będzie obowiązkowy

    We wtorek 23 grudnia Sejm przyjął zmiany w ustawie o bezpieczeństwie ruchu drogowego, które mają wejść w życie 1 listopada 2026 roku. Nowelizacja przewiduje, że osoby ubiegające się o prawo jazdy kategorii AM będą musiały zdać nie tylko egzamin teoretyczny, ale także egzamin praktyczny.

    Obecnie osoby, które chcą prowadzić pojazdy kategorii AM, muszą zdać tylko egzamin teoretyczny, a sprawdzenie praktycznych umiejętności i zdolności w zakresie prowadzenia pojazdów nie jest obowiązkowe.

    Za wprowadzeniem zmian głosowało 75 posłów, czterech wstrzymało się od głosu.

    Prawo AM będzie od 16. roku życia

    Nowelizacja przewiduje również zmianę minimalnego wieku uprawniającego do kierowania motorowerami i lekkimi pojazdami czterokołowymi. Od listopada 2026 r. prawo jazdy kategorii AM będzie dostępne dopiero od 16. roku życia.

    Ma to na celu zapewnienie osobistej odpowiedzialności młodych kierowców pojazdów kategorii AM za naruszenia przepisów ruchu drogowego.

    Obecnie dolna granica wieku wynosi 15 lat, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedzialność administracyjna za wykroczenia drogowe zaczyna się dopiero po ukończeniu 16 lat.

    Według autorów projektu pojazdy te stały się bardzo popularne wśród młodzieży, ale często nieodpowiedzialne zachowanie 15-latków nieposiadających umiejętności prowadzenia pojazdów powoduje problemy dla innych uczestników ruchu drogowego i stwarza zagrożenie dla samych kierowców tych pojazdów.

    Wprowadzenie egzaminu praktycznego ma poprawić bezpieczeństwo na drogach, eliminując sytuacje, w których młodzi kierowcy uzyskują uprawnienia bez sprawdzenia rzeczywistych umiejętności.

    Czytaj więcej: Niedoświadczeni nastolatkowie szaleją na drogach, przejściach dla pieszych i po terenach zamieszkanych

