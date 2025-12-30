Więcej
    Betlejemskie Światło Pokoju rozbłysło w wileńskim hospicjum

    Betlejemskie Światło Pokoju to jedna z najpiękniejszych i najważniejszych tradycji harcerskich, która od lat łączy ludzi w duchu pokoju, nadziei i miłości. Co roku harcerze przekazują to światełko, które w symboliczny sposób ma przypominać o najważniejszych wartościach: szacunku dla drugiego człowieka, solidarności i otwartości.

    Wspólnota Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie przyjęła z rąk harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju | Fot. Archiwum Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie

    22 grudnia Wspólnota Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie przyjęła z rąk harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Ten symboliczny gest ma dla naszej wspólnoty szczególne znaczenie. To symbol, który niesie głęboki przekaz. Zapalone w Betlejem, w miejscu narodzin Jezusa, światełko przypomina o pokoju, miłości i nadziei, które powinny towarzyszyć nam w codziennym życiu. W hospicjum, gdzie codzienność często pełna jest trudnych chwil, to światło staje się symbolem duchowego wsparcia. Przekazanie go w tym wyjątkowym miejscu jest aktem troski o drugiego człowieka, o jego potrzeby nie tylko fizyczne, ale i emocjonalne. Jest dowodem na to, że chorzy w trudnych chwilach nie są sami.

    Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju „Pielęgnuj dobro w sobie” zachęca nas, abyśmy nieśli dobro i dzielili się nim z bliźnimi. Należy pamiętać, że dobro nie zawsze musi przybierać wielkie, spektakularne formy. Często zaczyna się od drobnych gestów: uśmiechu, życzliwego słowa, obecności przy drugim człowieku, gotowości do wysłuchania. Pielęgnowanie dobra w sobie oznacza świadome wybieranie empatii, cierpliwości i szacunku w codziennym życiu.

    W naszym hospicjum codziennie staramy się udowadniać, że nadzieja niemożliwe czyni możliwym, a dobro, nawet to najmniejsze, ma moc rozświetlania najtrudniejszych chwil.

    Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie za przekazane Betlejemskie Światło Pokoju i wyrażenie jedności oraz solidarności z osobami chorymi.

    Aneta Górniewicz
    Wicedyrektor Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie

    RedKomy

