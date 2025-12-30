Turniej wiedzy „Co ja wiem o Rudominie?”

Organizatorzy przygotowali wiele ciekawych pytań o Rudominę, z którymi drużyny musiały się zmierzyć. Dotyczyły one historii miasteczka i czasów współczesnych, ludzi, zabytków oraz tradycji. Uczestnicy odpowiadali m.in. na pytania: „Co widnieje na herbie Rudomina „W którym roku Rudomina/Rudomino została/o po raz pierwszy wspomniana w źródłach pisemnych?”, „Jakie zabytkowe budynki lub ich pozostałości przetrwały w Rudominie jako obiekty dziedzictwa kulturowego?” oraz wiele innych.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Walka była zacięta. Drużyny wykazały się dużą wiedzą oraz pomysłowością. Podczas turnieju panowała świetna atmosfera, a uczestnicy otrzymali ogromną dawkę pozytywnych emocji.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna „Jaunimas”, na drugim uplasowała się drużyna „A-vietinė”, a trzecie miejsce przypadło drużynie „Senjorai”. Drużyny otrzymały nagrody.

Organizatorem turnieju było Centrum Kultury w Rudominie.

Centrum Kultury w Rudominie