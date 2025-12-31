Tradycyjnie najpopularniejszym kierunkiem jest Egipt

– Pojawiają się też nowe kierunki jak np. Oman, gdzie o tej porze roku panuje przyjemna, ciepła pora idealna dla wypoczynku nad morzem i do zwiedzania. Krajowi turyści chętnie wybierają ciepłe kraje, tradycyjnie jest to Egipt, Teneryfa, Gran Kanaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Rzadziej wybierają się na święta do Wietnamu, na wyspę Bali w Indonezji, do Meksyku, Sri Lanki czy na Kubę — opowiada Miglė Bielinytė, kierowniczka ds. komunikacji w agencji turystycznej Novaturas.

Takie kierunki jak Egipt czy Teneryfa są popularne wśród podróżujących z dziećmi ze względu na stosunkowo krótki lot. Osoby, które decydują się na dłuższą podróż z przesiadkami wybierają Meksyk, Kubę czy Malediwy — wyjaśnia specjalistka.

Świąteczne atrakcje

Coraz więcej mieszańców Litwy odwiedza jarmarki bożonarodzeniowe w europejskich stolicach. W okresie świąteczno-noworocznym są ferie szkolne.

– Pomimo, że nie jest to tani kierunek, popularnością cieszą się rodzinne wyjazdy do Laponii, do miasteczka Rovaniemi, które uchodzi za oficjalną siedzibę Świętego Mikołaja. Ludzie lecą tam samolotami oraz podróżują autobusami. Tradycyjnie wiele osób wybiera się w góry na narty. Wśród najpopularniejszych kierunków są: Włochy, Austria, Francja, Szwajcaria, nieco taniej jest w Słowacji czy Polsce. Warto pamiętać, że świąteczne wakacje najlepiej planować z wyprzedzeniem — wyjaśnia rozmówczyni.

Co raz częściej ludzie planują zimowe wakacje z półrocznym wyprzedzeniem.

– Wtedy ofert jest więcej i ceny są bardziej atrakcyjne. Przed samymi świętami za podróż trzeba będzie zapłacić o około 20 proc. więcej, mniej też będzie ofert podróży. Wiele osób korzysta z ofert last minute, ale wówczas wybór kierunków jest zdecydowanie mniejszy — informuje specjalistka.

Zaznacza, że ceny zależą od wielu czynników — terminu podróży, kierunku, czasu trwania, standardu hotelu rodzaju wyżywienia.

Sylwester za granicą

Na krótkie wypady sylwestrowe mieszkańcy Litwy chętnie wybierają europejskie stolice. Podróżują zarówno samolotami jak i autobusami. Najbardziej popularne kierunki to Paryż, Wiedeń, Budapeszt, Warszawa, Kraków, Berlin.

Jeszcze można załapać się na sylwestrową podróż, zwłaszcza korzystając z ofert last minute biur podróży, które oferują wycieczki autokarowe i samolotowe. Trzeba się liczyć jednak z tym, że dostępność miejsc ciągle maleje. Krótki wyjazd samolotem np. do Paryża z dwoma noclegami będzie kosztować od 500 euro od osoby (cena zależy od rodzaju zakwaterowania).

Eksperci z Lonely Planet sprawdzili, które europejskie metropolie będą tętnić życiem podczas sylwestra. Te, które oferują najwięcej ciekawych atrakcji, znalazły się w rankingu dziewięciu najlepszych miast na powitanie Nowego Roku 2026. Są to: Londyn, Berlin, Lizbona, Paryż, Dublin, Edynburg, Sztokholm, Madryt oraz Tromso w Norwegii.