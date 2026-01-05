Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Litwa powoła niemal 4 tys. mężczyzn do wojska w ramach poboru powszechnego. Rekrutacja już się zaczęła

    Na Litwie ponad 3,8 tys. młodych mężczyzn zostanie powołanych do dziewięciomiesięcznej służby wojskowej w 2026 r. Nabór potrwa cały rok.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Wojskowy samochód.
    Wydatki obronne mają sięgać 4,79 mld euro, co stanowi 5,38 proc. PKB kraju | Fot. Sierż. spec. Karolis Kavolėlis, Wojsko Litewskie

    Czytaj również...

    Zgodnie z informacjami Ministerstwa Ochrony Kraju, 2 stycznia rozpoczęła się coroczna rekrutacja do obowiązkowej służby wojskowej. W ciągu 2026 roku do stałej, dziewięciomiesięcznej służby planuje się powołać ponad 3,8 tys. osób.

    Dodatkowo 90 osób posiadających zawody potrzebne w wojsku odbędzie trzy miesiące służby. Równolegle realizowane będą różne programy szkoleniowe. 650 osób weźmie udział w programach dla młodszych oficerów, trwających od 160 do 200 dni. 450 młodych ludzi odbędzie służbę trwającą od 90 do 120 dni w ramach podstawowego szkolenia wojskowego lub programów nadania specjalności wojskowej. Kolejnych 210 studentów i absolwentów szkół wyższych uczestniczyć będzie w szkoleniach oficerskich.

    Jak zwykle, na początku stycznia Ministerstwo Ochrony Kraju sporządzi listę osób podlegających w tym roku obowiązkowi służby. Lista rekrutacyjna zostanie wygenerowana przez system komputerowy w obecności niezależnych obserwatorów 7 stycznia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zostaną na niej uwzględnione osoby, które mają konstytucyjny obowiązek odbycia służby wojskowej.

    Obowiązkowy pobór do wojska na Litwie został zniesiony w 2008 r. Od tego roku system opierał się wyłącznie na służbie ochotniczej. Jednak w 2015 r., w odpowiedzi na agresję Rosji wobec Ukrainy i aneksję Krymu, przywrócono go w celu wzmocnienia zdolności obronnych kraju.

    Cel poboru to oswojenie obywateli z obronnością, przekazanie im podstawowych nawyków oraz wyszkolenie rezerwy. Litwa rozważa rozszerzanie poboru, ale co do formuł trwa jeszcze debata. Wśród pomysłów pojawiają się zwiększenie liczby powoływanych czy pobór kobiet.

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

    Więcej od autora

    W kraju

    Brak ambasadora RP na Litwie. Wilno: To nie kryzys

    Brak polskiego ambasadora w Wilnie od sierpnia nie wzbudza niepokoju litewskich władz, choć z ich strony pojawiają się sugestie o konieczności szybszego działania. Czy dyplomatyczna luka wpłynie na relacje obu krajów?
    Wiadomości

    Trump i Zełenski mówią o postępach. Media nie widzą przełomu

    Prezydenci USA i Ukrainy po spotkaniu na Florydzie zapowiadają zbliżenie do pokoju, ale nie ujawniają konkretów. Europejscy komentatorzy pozostają sceptyczni.
    Gospodarka

    Litwa obawia się cięć w UE na dofinansowanie rolnictwa. „Musimy wszyscy razem usiąść”

    Planowane cięcia unijnych funduszy na rolnictwo i niejasne mechanizmy ochronne budzą rosnące obawy na Litwie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa w litewskim Sejmie Bronius Ropė apeluje o większe zaangażowanie krajowych władz.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.