Zgodnie z informacjami Ministerstwa Ochrony Kraju, 2 stycznia rozpoczęła się coroczna rekrutacja do obowiązkowej służby wojskowej. W ciągu 2026 roku do stałej, dziewięciomiesięcznej służby planuje się powołać ponad 3,8 tys. osób.

Dodatkowo 90 osób posiadających zawody potrzebne w wojsku odbędzie trzy miesiące służby. Równolegle realizowane będą różne programy szkoleniowe. 650 osób weźmie udział w programach dla młodszych oficerów, trwających od 160 do 200 dni. 450 młodych ludzi odbędzie służbę trwającą od 90 do 120 dni w ramach podstawowego szkolenia wojskowego lub programów nadania specjalności wojskowej. Kolejnych 210 studentów i absolwentów szkół wyższych uczestniczyć będzie w szkoleniach oficerskich.

Jak zwykle, na początku stycznia Ministerstwo Ochrony Kraju sporządzi listę osób podlegających w tym roku obowiązkowi służby. Lista rekrutacyjna zostanie wygenerowana przez system komputerowy w obecności niezależnych obserwatorów 7 stycznia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zostaną na niej uwzględnione osoby, które mają konstytucyjny obowiązek odbycia służby wojskowej.

Obowiązkowy pobór do wojska na Litwie został zniesiony w 2008 r. Od tego roku system opierał się wyłącznie na służbie ochotniczej. Jednak w 2015 r., w odpowiedzi na agresję Rosji wobec Ukrainy i aneksję Krymu, przywrócono go w celu wzmocnienia zdolności obronnych kraju.

Cel poboru to oswojenie obywateli z obronnością, przekazanie im podstawowych nawyków oraz wyszkolenie rezerwy. Litwa rozważa rozszerzanie poboru, ale co do formuł trwa jeszcze debata. Wśród pomysłów pojawiają się zwiększenie liczby powoływanych czy pobór kobiet.