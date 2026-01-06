Więcej
    Magia świąt w zimowym lesie i jasełka w Filii Szkoły Początkowej w Mariampolu

    W mroźnym, zimowym lesie wydarzyło się coś naprawdę niezwykłego. Wśród ośnieżonych drzew pojawiła się radosna grupa małych elfów — przedszkolaki, razem ze swoimi paniami, również ubranymi w elfie stroje, zaprosiły widzów do magicznego świata świąt.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Fot. archiwum szkolne

    Występ małych elfów

    Podczas przedstawienia, które odbyło się 17 grudnia w Filii Szkoły Początkowej w Mariampolu, dzieci wyruszyły w leśną wędrówkę, by odnaleźć „Magiczną Księgę Iskierek”. Gdy ją odkryły, zapaliły swoje światełka, a zimowy las rozbłysnął ciepłym blaskiem dobra i radości. Kulminacyjnym momentem występu była wykonana piosenka „Świąteczne Światełka” („Światełka w górę, światełka w nas”), która wypełniła salę świątecznym ciepłem i wzruszeniem. Występ małych elfów oczarował publiczność i przypomniał, że magia świąt rodzi się z uśmiechu, wspólnego działania i małych iskierek dobra, które każdy z nas może zapalić. Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem pani Ilony Maciulewicz i pani Lucyny Bekesz, które z wielkim zaangażowaniem i sercem wprowadziły dzieci w bajkowy klimat zimowego lasu.

    Fot. archiwum szkolne

    Słowa wdzięczności

    W uroczystości uczestniczyła dyrekcja szkoły — pani dyrektor Żaneta Jankowska oraz pani wicedyrektor Mirosława Klim, które podziękowały dzieciom, nauczycielom i rodzicom za trud włożony w przygotowanie występów oraz stworzenie tak pięknej, świątecznej atmosfery.

    Szczególne słowa wdzięczności i podziękowania za słodycze i prezenty, skierowano również do starosty gminy Mariampol, pana Andrzeja Żabiełowicza oraz radnego Jacka Grzywacza, który z okazji zbliżających się świąt zorganizował przekazanie słodyczy, pomocy szkolnych dla dzieci z Mariampola — gminy partnerskiej Białych Błot. W zbiórkę zaangażowali się również radni i sołtysi Gminy Białe Błota, wójt gminy Magdalena Maison, zastępca wójta Natalia Zielińska, a także mieszkańcy i prywatni darczyńcy. Do przygotowanych podarunków dołączyły również panie z KGW „Promyki” z Łochowic. Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w to piękne dzieło składamy serdeczne podziękowania za okazane serce, życzliwość i świąteczny gest dobroci.

    Upominki dla dzieci

    Na zakończenie świątecznego spotkania do dzieci przybył święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów. Wspólnie z przedszkolakami grał, śpiewał i tańczył, wywołując wiele radości i uśmiechów. Każde dziecko otrzymało upominek, który stał się pięknym zwieńczeniem tego wyjątkowego dnia.

    Całe spotkanie było pełne radości, wzruszeń i świątecznego blasku. Pokazało, jak wiele dobra rodzi się ze wspólnego działania dzieci, rodziców, nauczycieli i przyjaciół szkoły. Był to czas, który na długo pozostanie w pamięci całej społeczności.

    Nauczyciel nauczania przedszkolnego Ilona Maciulewicz

    Starszy nauczyciel nauczania przedszkolnego Lucyna Bekesz

