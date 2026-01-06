Więcej
    Radosne pożegnanie 2025 roku — świąteczna zabawa zespołu „Rudomianka”

    Pod koniec ubiegłego roku, 27 grudnia w zespole „Rudomianka” odbyło się podsumowanie obfitych prac oraz wyjątkowa, pełna radości i kolorów świąteczna zabawa. Tematem przewodnim wydarzenia były postacie z bajek i filmów — każdy uczestnik wcielił się w swoją ulubioną bajkową postać, dzięki czemu sala wypełniła się bohaterami znanymi dla każdego z dzieciństwa i kina.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Grupy taneczne i chór zespołu zaprezentowały przedstawienie oraz przygotowały zabawy, które wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Grupy taneczne i chór zespołu zaprezentowały własne przedstawienie oraz przygotowały zabawy, które wprowadziły wszystkich w niezwykle pogodny i świąteczny nastrój. Na świątecznej scenie nie zabrakło tańca, śpiewu, Mikołaja z prezentami, humoru i kreatywności, a barwne stroje dodały występom wyjątkowego uroku.

    Szczególną radość sprawiła nam obecność gości z Niemiec — Centrum Integracji Kulturowej Kaleidoskop e.V. Wspólne spotkanie stało się pięknym przykładem międzynarodowej współpracy, przyjaźni, integracji poprzez kulturę i taniec. Razem bawiliśmy się i dzieliliśmy świąteczną radością, nie zważając na bariery językowe.

    Wieczór upłynął w bardzo wesołej, rodzinnej atmosferze oraz na długo pozostanie w naszej pamięci | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Siła wspólnej zabawy

    Wieczór upłynął w bardzo wesołej, rodzinnej atmosferze oraz na długo pozostanie w naszej pamięci. Takie chwile pokazują, jak wielką siłę ma wspólna zabawa, szacunek, tradycja i kultura, które łączą ludzi bez względu na ich wiek czy pochodzenie.

    To był naprawdę magiczny, bajkowy i świąteczny czas spędzony razem.

    Centrum Kultury w Rudominie

