Znakomity program i goście z Niemiec

Grupy taneczne i chór zespołu zaprezentowały własne przedstawienie oraz przygotowały zabawy, które wprowadziły wszystkich w niezwykle pogodny i świąteczny nastrój. Na świątecznej scenie nie zabrakło tańca, śpiewu, Mikołaja z prezentami, humoru i kreatywności, a barwne stroje dodały występom wyjątkowego uroku.

Szczególną radość sprawiła nam obecność gości z Niemiec — Centrum Integracji Kulturowej Kaleidoskop e.V. Wspólne spotkanie stało się pięknym przykładem międzynarodowej współpracy, przyjaźni, integracji poprzez kulturę i taniec. Razem bawiliśmy się i dzieliliśmy świąteczną radością, nie zważając na bariery językowe.

Wieczór upłynął w bardzo wesołej, rodzinnej atmosferze oraz na długo pozostanie w naszej pamięci | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Siła wspólnej zabawy

Wieczór upłynął w bardzo wesołej, rodzinnej atmosferze oraz na długo pozostanie w naszej pamięci. Takie chwile pokazują, jak wielką siłę ma wspólna zabawa, szacunek, tradycja i kultura, które łączą ludzi bez względu na ich wiek czy pochodzenie.

To był naprawdę magiczny, bajkowy i świąteczny czas spędzony razem.

Centrum Kultury w Rudominie