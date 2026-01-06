Więcej
    Strona głównaKultura

    Świąteczno-noworoczny wieczór w Rudominie

    Centrum Kultury w Rudominie to prężnie działająca placówka kulturalna. Każdego roku organizuje wiele ciekawych wydarzeń — koncerty, festiwale, konkursy, warsztaty, wystawy, prezentacje książek oraz obozy. Działają tu różne zespoły artystyczne oraz kluby seniorów. Każdy — zarówno dziecko, jak i osoba dorosła — może znaleźć tu zajęcie bliskie sercu, zaspokoić potrzebę rozrywki lub zdobyć nowe umiejętności.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Wieczór ten był wyjątkowym momentem, w którym można było się zatrzymać i powiedzieć sobie nawzajem „dziękuję” za miniony rok | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Czytaj również...

    Centrum Kultury w Rudominie to nie tylko miejsce, lecz przede wszystkim ludzie, którzy każdego dnia dbają o rozwój talentu, tańca, śpiewu, teatru, kultury, pasji oraz uczenia się przez całe życie. Codzienna praca sprawia, że te idee przeradzają się w żywą rzeczywistość.

    Wspólnota mieszkańców Rudomina rozmawiała z redakcją „Kuriera Wileńskiego”

    Podsumowanie działalności

    30 grudnia w Centrum odbył się świąteczno-noworoczny wieczór, w którym wzięli udział pracownicy, członkowie zespołów artystycznych oraz seniorzy zrzeszeni w klubach seniorów działających przy tej placówce. Wydarzenie to było wspaniałą okazją do wyrażenia wdzięczności tym, którzy swoją pracą, zaangażowaniem i aktywną postawą przyczynili się do sprawnej działalności Centrum Kultury w Rudominie oraz jego filii w różnych miejscowościach rejonu wileńskiego, pielęgnowania kultury i tradycji, promowania Wileńszczyzny nie tylko w kraju, lecz także za granicą, a także budowania poczucia wspólnoty.

    Tego dnia podsumowano działalność i osiągnięcia Centrum Kultury w Rudominie w odchodzącym 2025 r. Był to rok niezwykle bogaty w różnorodne wydarzenia. Rok 2025 upłynął przede wszystkim pod znakiem projektu „Rudomino — Mała Stolica Kultury Litwy 2025” oraz projektu Interreg Litwa-Polska „Połączeni przeszłością — wspólnie budujemy przyszłość”. W ciągu tego roku zorganizowano wiele interesujących inicjatyw o charakterze nie tylko lokalnym, rejonowym i krajowym, lecz również międzynarodowym.

    Podczas wieczoru ze sceny niejednokrotnie padło słowo „dziękuję” skierowane do pracowników, członków zespołów artystycznych i klubów seniorów — całej zgranej społeczności Centrum Kultury w Rudominie. Dyrektor Wioleta Cereszka serdecznie podziękowała wszystkim za pracę i zaangażowanie na rzecz wspólnego celu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz prezenty.

    Klub Seniora „Złoty wiek” z Rudomina. „Każdą chwilę przeżywać z pasją i celowością”

    Muzyczna niespodzianka

    Na gości czekała również muzyczna niespodzianka. Na scenie wystąpił zespół „Boogie Boys” — polska grupa grająca w stylu boogie-woogie z wyraźnym bluesowym brzmieniem. Ich koncerty słyną z energii, tempa oraz tego, że od pierwszych taktów porywają publiczność. Zespół koncertował w wielu krajach Europy, a na swoim koncie ma także znaczące wyróżnienie — w 2009 r. dotarł do finału International Blues Challenge w Memphis jako jedyny zespół spoza USA. Artyści rozbawili publiczność i porwali wszystkich do tańca.

    Na wieczór przybył również doradca mera rejonu wileńskiego Edward Kiejzik, który w imieniu mera Roberta Duchniewicza podziękował Wiolecie Cereszce oraz całej społeczności Centrum Kultury w Rudominie za pracę na polu kulturalnym.

    Wieczór ten był wyjątkowym momentem, w którym można było się zatrzymać i powiedzieć sobie nawzajem „dziękuję” za miniony rok oraz złożyć życzenia dalszej owocnej pracy w nadchodzącym roku.

    SPOL-zabawa-2026-01-06-2-PORTAL
    Wieczór ten był wyjątkowym momentem, w którym można było się zatrzymać i powiedzieć sobie nawzajem „dziękuję” za miniony rok | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Organizatorem wieczoru było Centrum Kultury w Rudominie.

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Kultura

    Radosne pożegnanie 2025 roku — świąteczna zabawa zespołu „Rudomianka”

    Pod koniec ubiegłego roku, 27 grudnia w zespole „Rudomianka” odbyło się podsumowanie obfitych prac oraz wyjątkowa, pełna radości i kolorów świąteczna zabawa.
    Szkolnictwo

    Magia świąt w zimowym lesie i jasełka w Filii Szkoły Początkowej w Mariampolu

    W mroźnym, zimowym lesie wydarzyło się coś naprawdę niezwykłego. Wśród ośnieżonych drzew pojawiła się radosna grupa małych elfów — przedszkolaki, razem ze swoimi paniami, również ubranymi w elfie stroje, zaprosiły widzów do magicznego świata świąt.
    Kultura

    Turniej wiedzy „Co ja wiem o Rudominie?”

    Organizatorzy przygotowali wiele ciekawych pytań o Rudominę, z którymi drużyny musiały się zmierzyć. Dotyczyły one historii miasteczka i czasów współczesnych, ludzi, zabytków oraz tradycji. Uczestnicy odpowiadali m.in. na pytania:...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.