Świąteczno-noworoczny wieczór w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie to nie tylko miejsce, lecz przede wszystkim ludzie, którzy każdego dnia dbają o rozwój talentu, tańca, śpiewu, teatru, kultury, pasji oraz uczenia się przez całe życie. Codzienna praca sprawia, że te idee przeradzają się w żywą rzeczywistość.

Podsumowanie działalności

30 grudnia w Centrum odbył się świąteczno-noworoczny wieczór, w którym wzięli udział pracownicy, członkowie zespołów artystycznych oraz seniorzy zrzeszeni w klubach seniorów działających przy tej placówce. Wydarzenie to było wspaniałą okazją do wyrażenia wdzięczności tym, którzy swoją pracą, zaangażowaniem i aktywną postawą przyczynili się do sprawnej działalności Centrum Kultury w Rudominie oraz jego filii w różnych miejscowościach rejonu wileńskiego, pielęgnowania kultury i tradycji, promowania Wileńszczyzny nie tylko w kraju, lecz także za granicą, a także budowania poczucia wspólnoty.

Tego dnia podsumowano działalność i osiągnięcia Centrum Kultury w Rudominie w odchodzącym 2025 r. Był to rok niezwykle bogaty w różnorodne wydarzenia. Rok 2025 upłynął przede wszystkim pod znakiem projektu „Rudomino — Mała Stolica Kultury Litwy 2025” oraz projektu Interreg Litwa-Polska „Połączeni przeszłością — wspólnie budujemy przyszłość”. W ciągu tego roku zorganizowano wiele interesujących inicjatyw o charakterze nie tylko lokalnym, rejonowym i krajowym, lecz również międzynarodowym.

Podczas wieczoru ze sceny niejednokrotnie padło słowo „dziękuję” skierowane do pracowników, członków zespołów artystycznych i klubów seniorów — całej zgranej społeczności Centrum Kultury w Rudominie. Dyrektor Wioleta Cereszka serdecznie podziękowała wszystkim za pracę i zaangażowanie na rzecz wspólnego celu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz prezenty.

Muzyczna niespodzianka

Na gości czekała również muzyczna niespodzianka. Na scenie wystąpił zespół „Boogie Boys” — polska grupa grająca w stylu boogie-woogie z wyraźnym bluesowym brzmieniem. Ich koncerty słyną z energii, tempa oraz tego, że od pierwszych taktów porywają publiczność. Zespół koncertował w wielu krajach Europy, a na swoim koncie ma także znaczące wyróżnienie — w 2009 r. dotarł do finału International Blues Challenge w Memphis jako jedyny zespół spoza USA. Artyści rozbawili publiczność i porwali wszystkich do tańca.

Na wieczór przybył również doradca mera rejonu wileńskiego Edward Kiejzik, który w imieniu mera Roberta Duchniewicza podziękował Wiolecie Cereszce oraz całej społeczności Centrum Kultury w Rudominie za pracę na polu kulturalnym.

Wieczór ten był wyjątkowym momentem, w którym można było się zatrzymać i powiedzieć sobie nawzajem „dziękuję” za miniony rok oraz złożyć życzenia dalszej owocnej pracy w nadchodzącym roku.

