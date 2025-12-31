Więcej
    Wspólnota mieszkańców Rudomina rozmawiała z redakcją „Kuriera Wileńskiego”

    We wtorek 23 grudnia w Centrum Kultury w Rudominie odbyło się spotkanie Rudomińskiej Wspólnoty z redakcją „Kuriera Wileńskiego”. Wspólnota liczy 40 osób, prezesem jest Marian Simonowicz.

    Autor: KW
    Spotkanie odbyło się w przedświątecznej atmosferze | Fot. Zygmunt Klonowski

    W spotkaniu wziął udział Henryk Subocz, radny Samorządu Rejonu Wileńskiego.

    W czasie spotkania dyskutowano o możliwościach i znaczeniu wspólnot mieszkańców, o aktywności społecznej, o przyszłości społeczności Polaków na Litwie.

    Od strony redakcji prezes zarządu „Kuriera Wileńskiego” Zygmunt Klonowski opowiedział o historii dziennika, o znaczeniu, jakie dziennik miał w zachowaniu polskiej kultury na Litwie oraz polskiego szkolnictwa.

    Poruszony został także temat dezinformacji i propagandy w nowoczesnych mediach i jakie znaczenie mają media tradycyjne w informacyjnym chaosie.

    Spotkanie odbyło się w przedświątecznej atmosferze, co dodało dodatkowego ciepła i nie zaburzyło konstruktywnej formuły wydarzenia.

    Redakcja

