W spotkaniu wziął udział Henryk Subocz, radny Samorządu Rejonu Wileńskiego.

W czasie spotkania dyskutowano o możliwościach i znaczeniu wspólnot mieszkańców, o aktywności społecznej, o przyszłości społeczności Polaków na Litwie.

Od strony redakcji prezes zarządu „Kuriera Wileńskiego” Zygmunt Klonowski opowiedział o historii dziennika, o znaczeniu, jakie dziennik miał w zachowaniu polskiej kultury na Litwie oraz polskiego szkolnictwa.

Poruszony został także temat dezinformacji i propagandy w nowoczesnych mediach i jakie znaczenie mają media tradycyjne w informacyjnym chaosie.

Spotkanie odbyło się w przedświątecznej atmosferze, co dodało dodatkowego ciepła i nie zaburzyło konstruktywnej formuły wydarzenia.

Redakcja