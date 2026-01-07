Więcej
    Meteobalony z kontrabandą znów nad Litwą. Podano, ile przechwycono papierosów

    Straż graniczna przejęła pierwszą w tym roku partię nielegalnych papierosów przetransportowanych balonami meteorologicznymi z Białorusi. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek 6 stycznia w rejonie orańskim. Jak informuje minister Kondratowicz, lotnisko wileńskie działało w normalnym trybie, a monitorowanie „zostało wzmocnione”.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Litewska straż graniczna zatrzymała przesyłkę kontrabandy z powietrza Fot. MSW RL

    Przesyłka przymocowana do balonów

    Do przejęcia kontrabandy doszło po północy, w okolicach granicy państwowej. Funkcjonariusze z placówki w Purwianach w rejonie orańskim, wspierani przez strażników z posterunku im. Aleksandra Barauskasa, przejęli ładunek przewożony dwoma balonami meteorologicznymi.

    W przesyłce znajdowało się 3000 paczek papierosów marki „Minsk Capital QS” oznaczonych białoruskimi znakami akcyzowymi. Do pakunków, jak w poprzednich przypadkach, przymocowany był lokalizator GPS.

    Z powodu nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi wszczęto dochodzenie przedprocesowe. Jest to pierwszy w tym roku przypadek przemytu papierosów za pomocą balonów meteorologicznych. Tego samego dnia w nocy zaobserwowano także inne ślady mogące świadczyć o użyciu podobnej metody.

    Poprzedni udokumentowany przypadek przechwycenia przesyłek balonowych miał miejsce 20 grudnia ubiegłego roku. Wówczas skonfiskowano trzy ładunki zawierające łącznie ponad 4,3 tys. paczek papierosów.

    „Obecnie obowiązuje stan sytuacji ekstremalnej na poziomie państwowym, wszystkie odpowiedzialne służby pracują w trybie wzmożonym, stosowane są dodatkowe środki, a wyniki są oczywiste. Sytuacja jest pod kontrolą i jest zarządzana. Reagujemy szybko i konsekwentnie. Należy również zauważyć, że ostatniej nocy Wileńskie lotnisko działało w normalnym trybie, a monitorowanie i kontrola przestrzeni powietrznej zostały wzmocnione” — powiedział Władysław Kondratowicz, minister spraw wewnętrznych i szef operacji w stanie sytuacji ekstremalnej.

    Skala przemytu w liczbach

    W całym 2024 roku litewska straż graniczna przejęła 226 przesyłek papierosów transportowanych balonami meteorologicznymi z Białorusi. W 2023 roku zarejestrowano jedynie trzy takie przypadki, natomiast w 2022 roku nie odnotowano ich wcale. W ubiegłym roku łączna liczba przechwyconych balonów meteorologicznych wyniosła 635.

    Standardowa przesyłka zawiera około 1500 paczek papierosów, choć zdarzają się także większe ładunki. Wszystkie są wyposażone w systemy lokalizacji GPS. W 2025 roku straż graniczna zatrzymała 122 osoby podejrzewane o udział w przemycie drogą powietrzną — niemal trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.

    Łącznie w ubiegłym roku przy użyciu balonów meteorologicznych i dronów przemycono do Litwy ponad 1,4 mln paczek papierosów. Wszystkie trafiły do magazynów służb granicznych.

