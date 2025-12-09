Więcej
    Strona głównaWiadomości

    Litwa wprowadziła stan ekstremalny. Rozważa jeszcze jeden krok, jeśli Sejm wyrazi zgodę

    We wtorek 9 grudnia rząd Litwy ogłosił stan ekstremalny w całym kraju w związku z zagrożeniem spowodowanym przez balony meteorologiczne wysyłane z terytorium Białorusi. Nie wykluczono dodatkowego kroku, który musi zatwierdzić Sejm.

    Autor: KW
    Fot. MSW Litwy

    Czytaj również...

    „Oczywiste jest, że stan ekstremalny ogłasza się nie tylko ze względu na zakłócenia w lotnictwie cywilnym, ale także ze względu na interes bezpieczeństwa narodowego i potrzebę jeszcze ściślejszej koordynacji działań instytucji” – powiedział podczas posiedzenia rządu minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz.

    Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Ministrów stan ekstremalny ogłoszono z powodu ciągłego przelotu balonów z terytorium Białorusi na terytorium Litwy, które przewożą kontrabandę, zagrażając interesom bezpieczeństwa narodowego, a także z powodu wynikającego z tego zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska.

    Czytaj także wstępniak Roberta Mickiewicza: Białoruskie dylematy

    Kondratowicz kierownikiem operacji

    Na stanowisko kierownika państwowych operacji w sytuacji nadzwyczajnej na szczeblu państwowym powołano Władysława Kondratowicza.

    Według niego, społeczeństwo nie odczuje niedogodności związanych z sytuacją nadzwyczajną, ponieważ stosowane środki będą miały charakter ukierunkowany.

    Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) nieogłoszenie stanu ekstremalnego miałoby negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa i stabilności państwa oraz społeczeństwa, a także mogłoby negatywnie wpłynąć na zaufanie społeczeństwa do instytucji państwowych.

    „Konieczność ogłoszenia stanu ekstremalnego wynika z potrzeby jeszcze ściślejszej koordynacji działań instytucji uczestniczących w likwidacji sytuacji nadzwyczajnej i usuwaniu jej skutków” – stwierdzono w dokumentach towarzyszących projektowi.

    Pomogą siły zbrojne

    Jak wskazało ministerstwo, ze względu na złożoność sytuacji do jej opanowania potrzebne są siły zbrojne Litwy.

    Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do realizacji uchwały mogą być potrzebne dodatkowe środki z budżetu państwa, ale „ile ich będzie potrzeba, okaże się dopiero podczas likwidacji sytuacji nadzwyczajnej i usuwania jej skutków”. Podkreślono również, że można wykorzystać środki z rezerwy państwowej.

    Jak powiedziała w zeszłym tygodniu premier Inga Ruginienė, taki system prawny jest potrzebny, aby wspólne grupy mogły łatwiej działać w celu zapobiegania przelotom balonów z kontrabandą.

    Jest jeszcze jeden krok — wymaga zgody Sejmu

    Według szefowej rządu, sytuacja nadzwyczajna ma być ogłaszana na podstawie opinii ekspertów, nie wyklucza się również możliwości „pójścia dalej”. Oznacza to przejście do bardziej rygorystycznego trybu stanu ekstremalnego. Zostanie on wprowadzony, jeśli zgody udzieli Sejm.

    BNS podało, że w ostatnich miesiącach przeloty balonów z kontrabandą z Białorusi kilkanaście razy wpłynęły na pracę lotniska w Wilnie i raz na pracę lotniska w Kownie.

    Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym roku odnotowano około 600 przypadków wtargnięcia kontrabandowych balonów i 200 dronów do przestrzeni powietrznej Litwy. Ataki te zakłóciły ponad 300 lotów, wpłynęły na 47 tys. pasażerów i spowodowały zamknięcie lotnisk na prawie 60 godzin.

    WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    W związku z tym, że Wilno na kilka tygodni ograniczyło działalność przejść granicznych z Białorusią, Mińsk odmawia wypuszczenia z kraju zarejestrowanych na Litwie ciężarówek. Przywódcy Litwy uważają te działania za hybrydowy atak reżimu w Mińsku.

    Opr. A.K. na podst. BNS, mat.pras.

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaBNS

    Więcej od autora

    Kultura

    Stanowisko „Kuriera Wileńskiego” w sprawie zachowania TVP Wilno

    Redakcja „Kuriera Wileńskiego” dobrze rozumie potrzebę wewnętrznej reorganizacji, jaką co jakiś czas przechodzi większość mediów, w tym również nasza redakcja, jednak każda taka reorganizacja powinna zapewniać podniesienie poziomu mediów...
    Społeczeństwo

    „Duma i Zobowiązanie” — sympozjum naukowe w Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wilnie

    Było to nie tylko wydarzenie akademickie, lecz także głębokie przeżycie duchowe i wspólnotowe — pełne wdzięczności, zadumy i nadziei. Wśród uczestników znaleźli się uczniowie i nauczyciele szkół polskich na...
    Gospodarka

    Fundusze norweskie bezzwrotnie dadzą Litwie 118 mln euro na dwa główne kierunki

    Przewidują to podpisane we wtorek 2 grudnia w Wilnie protokoły ustaleń dotyczące nowego okresu finansowania na lata 2021–2028. Tyle samo ile poprzednio 118 mln euro przeznaczono dla Litwy również w poprzednim...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.