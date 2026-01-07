Więcej
    Środki w ciągu nawet 30 dni. Ruszyła nowa transza dofinansowania wymiany urządzeń grzewczych

    Mieszkańcy ponownie już mogą ubiegać się o państwowe wsparcie na wymianę starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na nowoczesne i bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania. Na nowe zaproszenie, zainicjowane przez Ministerstwo Energetyki i zarządzane przez Litewską Agencję Energetyczną, przeznaczono 3,3 mln euro.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Ręce na kaloryferach.
    Fot. Dainius Labutis, ELTA

    Uproszczone procedury

    Pomoc obejmie osoby, które zainstalowały nowe, nieużywane kotły na biopaliwo klasy 5 lub pompy ciepła: grunt-woda, woda-woda, powietrze-woda albo powietrze-powietrze, przeznaczone do ogrzewania mieszkań. Jak podkreśla minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas, uproszczone procedury i lepsze warunki finansowania sprawiły, że w 2025 r. mieszkańcy zainstalowali aż czterokrotnie więcej nowoczesnych urządzeń grzewczych niż rok wcześniej.

    W 2025 r. zamontowano prawie 10,5 tys. nowych źródeł ciepła, a od startu programu w 2023 r. — niemal 12,9 tys. Łączna kwota wypłaconego wsparcia wyniosła 42,4 mln euro. Nadal obowiązuje uproszczona procedura: nie trzeba dokumentować demontażu starego urządzenia, a prawidłowo złożone wnioski są rozpatrywane w trybie pilnym, z wypłatą środków do 30 dni.

    Zależy od mocy urządzenia

    Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju i mocy urządzenia — średnio ok. 3,5 tys. euro na pompę ciepła i 1,5 tys. euro na kocioł na biopaliwo.

    Pomoc państwa na wymianę nieefektywnych urządzeń grzewczych jest środkiem długoterminowym. Celem jest nie tylko zmniejszenie zanieczyszczenia i kosztów ogrzewania ponoszonych przez mieszkańców, ale także zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej i zmniejszenie zużycia paliw kopalnych w gospodarstwach domowych. W ramach tego programu do 2029 r. planuje się wsparcie dla ok. 35 tys. gospodarstw domowych i znaczący impuls dla dekarbonizacji sektora mieszkaniowego.

