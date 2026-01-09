Braki w wiedzy i praktyki

Badanie zlecone przez spółkę Lietuvos draudimas ujawniło, że niemal co trzeci kierowca (28 proc.) nie czuje się przygotowany do jazdy zimą i liczy wyłącznie na szczęście. Jeszcze więcej, bo aż 48 proc. respondentów, twierdzi, że zna teorię jazdy po śliskiej drodze, ale nie są pewni swoich reakcji w sytuacji stresowej.

„Nasze badanie wykazało również, że dość duża część kierowców nie jest przygotowana do jazdy w niekorzystnych warunkach drogowych zimą. Na przykład 28 proc. kierowców przyznaje, że nie ma wystarczającej wiedzy na temat jazdy po śliskiej nawierzchni i po prostu ma nadzieję, że nie znajdzie się w krytycznej sytuacji” — mówi Giedrius Petrikas, kierownik działu szkód komunikacyjnych w Lietuvos draudimas.

Lodowa pułapka

Zimowa jazda wymaga dostosowania techniki do rodzaju nawierzchni — innego zachowania na śniegu, a innego na lodzie. Oblodzenie to szczególne zagrożenie, bo często jest niewidoczne.

„Oblodzona nawierzchnia jest zazwyczaj bardziej niebezpieczna niż pokryta śniegiem, ponieważ na śniegu sytuacja jest bardziej przejrzysta. (…) Tymczasem oblodzenie jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ często jest niewidoczne” — mówi Henrikas Kazakauskas, ekspert ds. jazdy ekstremalnej.

Dodaje, że gołoledź bywa najbardziej zdradliwa po ociepleniu i nagłym spadku temperatury. Kierowcy, nieświadomi zmienionych warunków, mogą łatwo stracić panowanie nad pojazdem.

Czego unikać na śliskiej drodze

Ekspert przestrzega przed gwałtownymi ruchami kierownicą i nieprzemyślanymi manewrami — zarówno w mieście, jak i na autostradzie.

„Manewry powinny być łagodne i przewidywalne, a tempo wolniejsze niż zwykle. (…) Podczas manewru lub zmiany pasa ruchu niebezpieczne jest gwałtowne skręcanie kierownicą, ponieważ w przypadku utraty przyczepności opon samochód może zacząć ślizgać się bokiem” — zaznacza Henrikas Kazakauskas.

Dodatkowym zagrożeniem są zatory śniegu i soli między pasami, które w czasie opadów śniegu tworzą się na jezdniach. Zmiana pasa w takim miejscu może spowodować chwilową utratę stabilności pojazdu.

Jak bezpiecznie hamować?

Prawidłowe hamowanie zimą to podstawa bezpiecznej jazdy. Ekspert podkreśla, że hamowanie należy rozpocząć, gdy kierownica jest ustawiona na wprost — nigdy w trakcie skrętu.

„Poślizgi samochodów są zazwyczaj spowodowane zbyt późnym hamowaniem i wtedy auta mogą znaleźć się poza jezdnią, zjechać na pobocze lub do rowu. Gdy wjeżdża się w zakręt zbyt szybko i zaczyna hamować zbyt późno, samochód zjeżdża z drogi. W takich przypadkach nie pomaga ani stabilizacja, ani system przeciwblokujący hamulce” — mówi Kazakauskas.

Specjalista zaleca, by w zakręt wjeżdżać po całkowitym wyhamowaniu, a w jego trakcie stosować wyłącznie lekkie przyspieszenie. W razie poślizgu nie należy gwałtownie naciskać pedału hamulca ani gazu, lecz spokojnie sterować pojazdem w kierunku, w którym chcemy jechać.

„Nie należy mocno hamować ani naciskać pedału gazu, ponieważ powoduje to jeszcze większą utratę równowagi samochodu. Najważniejsze jest, aby zacząć kierować i robić to spokojnie. Skręcamy kierownicą w stronę, w którą chcemy, aby samochód jechał” — wyjaśnia ekspert.

