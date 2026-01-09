Rekrutacja na rok szkolny 2026/2027 odbywa się w dniach od 1 lutego do 8 marca poprzez scentralizowany system rejestracji miasta Wilna: https://svietimas.vilnius.lt

Rozwój wszechstronny

Gimnazjum realizuje programy edukacji przedszkolnej, szkoły początkowej, podstawowej i średniej, łączy nowoczesne metody nauczania z elementami Koncepcji Kształcenia Humanistycznej Kultury poprzez Sztukę, zapewniając wszechstronny rozwój uczniów.

Gimnazjum przyjmuje dzieci i młodzież z całego Wilna. Oferuje grupy przygotowawcze dla dzieci w wieku 5–6 lat, klasy pierwsze dla 7-latków oraz możliwość kontynuacji nauki w klasach 5, I (9) i III (11) gimnazjalnej oraz w innych klasach, w których są wolne miejsca.

Sukcesy i uczniów

Uczniowie gimnazjum odnoszą liczne sukcesy w krajowych, międzynarodowych, miejskich olimpiadach i konkursach, a absolwenci studiują na prestiżowych uczelniach Litwy i za granicą. Każdy uczeń może rozwijać tu swoje talenty i umiejętności, m.in. w polskim ludowym zespole pieśni i tańca „Wilenka”. Więcej informacji na www.syrokomla.lt

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie