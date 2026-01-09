Więcej
    Strona głównaNewsy

    Dzień Otwartych Drzwi w wileńskim Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

    Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym (5–6 lat) i przyszłych pierwszoklasistów wraz z rodzicami (opiekunami) na Dzień Otwartych Drzwi, który odbędzie się 17 stycznia o godz. 11:00 w auli gimnazjum przy ul. Linkmenų 8.

    Autor: KW
    Uczniowie Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie i goście z Poznania.
    Fot. archiwum Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

    Czytaj również...

    Rekrutacja na rok szkolny 2026/2027 odbywa się w dniach od 1 lutego do 8 marca poprzez scentralizowany system rejestracji miasta Wilna: https://svietimas.vilnius.lt

    Rozwój wszechstronny

    Gimnazjum realizuje programy edukacji przedszkolnej, szkoły początkowej, podstawowej i średniej, łączy nowoczesne metody nauczania z elementami Koncepcji Kształcenia Humanistycznej Kultury poprzez Sztukę, zapewniając wszechstronny rozwój uczniów.

    Gimnazjum przyjmuje dzieci i młodzież z całego Wilna. Oferuje grupy przygotowawcze dla dzieci w wieku 5–6 lat, klasy pierwsze dla 7-latków oraz możliwość kontynuacji nauki w klasach 5, I (9) i III (11) gimnazjalnej oraz w innych klasach, w których są wolne miejsca.

    Sukcesy i uczniów

    Uczniowie gimnazjum odnoszą liczne sukcesy w krajowych, międzynarodowych, miejskich olimpiadach i konkursach, a absolwenci studiują na prestiżowych uczelniach Litwy i za granicą. Każdy uczeń może rozwijać tu swoje talenty i umiejętności, m.in. w polskim ludowym zespole pieśni i tańca „Wilenka”. Więcej informacji na www.syrokomla.lt

    Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

    „Wilenka” na koncercie galowym XXVII Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie

    Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie

    Afisze

    Więcej od autora

    Kultura

    „Pokoloruj Święta”! Kreatywne i świąteczne warsztaty dla dzieci w Rudominie

    W przededniu wigilii Nowego Roku, 30 grudnia, Centrum Kultury w Rudominie zaprosiło dzieci na kreatywne i świąteczne warsztaty „Pokoloruj Święta!”.
    Wiadomości

    W Wilnie odbył się charytatywny koncert „Piękne jest miłosierdzie twoje”

    4 stycznia w Kościele św. Teresy w Wilnie odbył się wyjątkowy koncert charytatywny, którego celem było wsparcie Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki. Wydarzenie zorganizował Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka”, który od lat angażuje się w inicjatywy mające na celu pomoc potrzebującym.
    Kultura

    „Wilnianin” będzie duży, a „mickiewiczowski” już nie. Obowiązują nowe zasady ortografii — Wielka Jedenastka

    Rada Języka Polskiego uchwaliła zmiany zasad ortografii. Reforma zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.