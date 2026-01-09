Wynajmujący ma zapewnić kask dla użytkownika

Do pojazdów mikromobilnych zaliczane są lekkie, indywidualne środki transportu, głównie elektryczne hulajnogi, rowery, skutery, zaprojektowane do pokonywania niedługich miejskich dystansów.

„W przypadku wynajmu pojazdu mikromobilnego, takiego jak hulajnoga czy rower, firma wynajmująca środki pojazdu będzie zobowiązana do zapewnienia kasku dla użytkownika” — zapowiada ustawa dotycząca zmian w przepisach ruchu drogowego.

„Dotychczas noszenie kasku dla motocyklistów, rowerzystów, deskorolkarzy czy osób, jadących na hulajnodze elektrycznej było obowiązkowe tylko dla osób poniżej 18. roku życia oraz tych uczestników ruchu, którzy poruszają się po jezdni. Dążymy, aby podróże kierowców tych pojazdów mikromobilnych były jeszcze bardziej bezpieczne, dlatego w 2026 roku nie będzie żadnych wyjątków, a kaski będą obowiązkowe dla osób w każdym wieku” — zapowiedział minister transportu i komunikacji Juras Taminskas. Minister zaznaczył, że zmiany te pomogą zapobiegać setkom urazów, do których dochodzi każdego roku.

Przed urazami chronią też dodatkowe ochraniacze

Resort informuje, że tak jak dotychczas, jazda będzie dozwolona wyłącznie takimi mikromobilnymi pojazdami elektrycznymi, które są wyposażone w działający hamulec i klakson, białe światło z przodu i czerwone światło z tyłu, a także pomarańczowe elementy odblaskowe po obu stronach.

„Podczas jazdy po jezdni kierowcy pojazdów elektrycznych muszą zakładać jaskrawą kamizelkę z elementami odblaskowymi lub upewnić się, że pojazd ma białe światła z przodu i czerwone z tyłu. W ciemności lub przy słabej widoczności obowiązkowe jest noszenie jaskrawej kamizelki z elementami odblaskowymi, z włączonym białym światłem z przodu i czerwonym z tyłu.

Policja Litewska przypomina, że pomimo kasku przed urazami chronią dodatkowe ochraniacze.

— Kierowcom pojazdów elektrycznych zaleca się również stosowanie ochraniaczy na łokcie i kolana, obuwia antypoślizgowego oraz odzieży odblaskowej, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo — informuje nas Jorūne Liutkienė starsza specjalistka ds. komunikacji Policji Litewskiej.

Jak prawidłowo dobrać kask?

Służba ochrony praw konsumentów przygotowała instrukcje, dotyczące prawidłowego doboru kasku.

Kupując kask, należy upewnić się, że spełnia on obowiązujące wymogi bezpieczeństwa. Etykieta musi zawierać:

Znak CE, odniesienie do normy LST EN 1078, nazwę lub logo producenta, przeznaczenie i rozmiar kasku w centymetrach, informacje dotyczące bezpiecznego stosowania. Eksperci zaznaczają, że nawet jakościowy kask nie spełni swojej funkcji, jeżeli będzie źle założony. Należy więc pamiętać o trzech rzeczach: kask powinien dokładnie pasować do głowy, powinien dobrze przylegać, nie przesuwać się na boki oraz nie zasłaniać oczu, kask musi być sprawnie zapięty (ale nie za ciasno, nie powodując dyskomfortu), aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność w razie upadku, podczas każdej jazdy.

Prawo dotyczące hulajnóg w Polsce

W Polsce kaski na hulajnogach elektrycznych są obowiązkowe dla osób do 16. roku życia. Wprowadzona w 2026 r. nowelizacja Prawa o ruchu drogowym obejmuje także rowery i pojazdy UTO, czyli Urządzenia Transportu Osobistego (m.in. napędzane silnikiem elektrycznym deskorolki, monocykle, segwaye). Dla osób w wieku powyżej 16 lat założenie kasku pozostaje zalecane.