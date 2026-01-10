Jak poinformował PAGD, w 2025 r. na skutek nieostrożności na lodzie zginęło sześć osób — po jednej w miastach i rejonach: Poniewież, Jeziorosy, Janów, Kiejdany, Malaty oraz Uciana. Uratowano wówczas sześć osób, m.in. w rejonie wileńskim, szawelskim i trockim.

W 2026 roku ofiary śmiertelne to zamarznięte ciało wyłowione z rzeki w Poniewieżu oraz osoba, która zginęła, gdy czterokołowiec (tzw. quad) wpadł do stawu w rejonie kowieńskim.

„Wszystkie jeziora na Litwie są atrakcją, szczególnie dla miłośników wędkarstwa podlodowego. Widzimy, że nawet gdy temperatura jest dodatnia, nasi wędkarze po prostu łowią na lodzie” — powiedział Renatas Požėla, dyrektor PAGD.

Podkreślił także zagrożenia wynikające z rosnącej popularności quadów i nieodpowiedzialnych zachowań, takich jak nadmierne spożywanie alkoholu czy wypuszczanie zwierząt na lód.

Niepokój wyraził również Giedrius Ruočkus, szef 6. drużyny straży pożarnej w Wilnie:

Apelował o rozwagę i odpowiedzialność przy udzielaniu pomocy.

„Najważniejsze jest, aby widząc w pobliżu osobę, która wpadła do wody, natychmiast zadzwonić pod numer 112 (…) i nie ryzykować” — wyjaśnia.

Według danych PAGD, w ciągu ostatnich pięciu lat ratownicy na Litwie interweniowali łącznie 186 razy w związku z wypadkami na lodzie.

W 2022 roku na Litwie padł antyrekord — na lodzie zginęło wówczas 15 osób, w następnym roku liczba ta zmniejszyła się o połowę.

