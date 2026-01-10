Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Pierwsze ofiary śmiertelne gołoledzi w tym roku, ale jeszcze nie jest tak źle, jak w 2022

    Według danych Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa (PAGD) w zeszłym roku z powodu nieostrożnego zachowania na lodzie zginęło sześć osób, w tym roku odnotowano już drugi przypadek śmiertelny.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Zimowe rybołówstwo.
    Aby utrzymać grupę ludzi, lód musi mieć co najmniej 12 cm grubości | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Czytaj również...

    Jak poinformował PAGD, w 2025 r. na skutek nieostrożności na lodzie zginęło sześć osób — po jednej w miastach i rejonach: Poniewież, Jeziorosy, Janów, Kiejdany, Malaty oraz Uciana. Uratowano wówczas sześć osób, m.in. w rejonie wileńskim, szawelskim i trockim.

    W 2026 roku ofiary śmiertelne to zamarznięte ciało wyłowione z rzeki w Poniewieżu oraz osoba, która zginęła, gdy czterokołowiec (tzw. quad) wpadł do stawu w rejonie kowieńskim.

    „Wszystkie jeziora na Litwie są atrakcją, szczególnie dla miłośników wędkarstwa podlodowego. Widzimy, że nawet gdy temperatura jest dodatnia, nasi wędkarze po prostu łowią na lodzie” — powiedział Renatas Požėla, dyrektor PAGD.

    Podkreślił także zagrożenia wynikające z rosnącej popularności quadów i nieodpowiedzialnych zachowań, takich jak nadmierne spożywanie alkoholu czy wypuszczanie zwierząt na lód.

    Niepokój wyraził również Giedrius Ruočkus, szef 6. drużyny straży pożarnej w Wilnie:

    Apelował o rozwagę i odpowiedzialność przy udzielaniu pomocy.

    „Najważniejsze jest, aby widząc w pobliżu osobę, która wpadła do wody, natychmiast zadzwonić pod numer 112 (…) i nie ryzykować” — wyjaśnia.

    Według danych PAGD, w ciągu ostatnich pięciu lat ratownicy na Litwie interweniowali łącznie 186 razy w związku z wypadkami na lodzie.

    W 2022 roku na Litwie padł antyrekord — na lodzie zginęło wówczas 15 osób, w następnym roku liczba ta zmniejszyła się o połowę.

    Czytaj więcej: Strażacy-ratownicy ostrzegają: ostrożnie na lodzie!

    Afisze

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

    Więcej od autora

    Kultura

    Dwory wiejskie w naszym kraju niszczeją. Litewska Rada Naukowa podnosi alarm

    Znikające dziedzictwoBrak kompleksowych badań nad dziedzictwem dworów wiejskich na Litwie utrudnia ich ochronę i dokumentację. Jak wynika z pierwszej analizy przygotowanej przez ekspertów Litewskiej Rady Naukowej (LMT), obecna wiedza...
    Zdrowie

    Na Litwie trzy ofiary wirusów ZGDO w ciągu tygodnia

    W ciągu ostatniego tygodnia na Litwie zmarły trzy osoby z powodu wirusów wywołujących ZGDO, czyli zapalenie górnych dróg oddechowych. Wirusy, które przyczyniły się do śmierci to grypa i COVID-19, jak informuje Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC).
    Społeczeństwo

    Co trzeci kierowca liczy tylko na szczęście. Co drugi wskazuje też inny problem

    Niemal co trzeci kierowca na Litwie zimą liczy bardziej na szczęście niż własne umiejętności. Chociaż u nas zimowe opony są obowiązkowe (np. w sąsiedniej Polsce nie są), to co drugi kierowca wskazuje na jeszcze jeden problem.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.