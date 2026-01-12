Więcej
    Podaruj sobie emocje! „Casting na człowieka” – propozycja na zimowy wieczór

    Początek nowego roku to idealny moment, by sięgnąć po nowe artystyczne doświadczenia. Zamiast siedzenia przed telewizorem, wybierz coś, co naprawdę zostanie w pamięci.

    Autor: KW
    Spektakl „Casting na człowieka”.
    Fot. archiwum

    Pełen kolorów „Casting na człowieka” w reżyserii Bożeny Sosnowskiej wraca na scenę już 25 stycznia o godz. 16:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

    Fot. archiwum

    To poruszające i pełne ironii przedstawienie, które wciąga widza od pierwszej minuty, bawi, wzrusza i skłania do refleksji. Opowiada o współczesnym człowieku, jego pragnieniach, lękach i potrzebie bycia zauważonym. To wszystko w dynamicznej, nowoczesnej formie. Wyjątkowa propozycja dla tych, którzy w teatrze szukają emocji, autentyczności i tematów bliskich codziennemu życiu.

    Fot. archiwum

    Dobry początek roku? Niezapomniany wieczór w teatrze!

    Bilety do nabycia: https://tickets.paysera.com/lt/event/casting-na-czlowieka-72d6

