Pełen kolorów „Casting na człowieka” w reżyserii Bożeny Sosnowskiej wraca na scenę już 25 stycznia o godz. 16:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
To poruszające i pełne ironii przedstawienie, które wciąga widza od pierwszej minuty, bawi, wzrusza i skłania do refleksji. Opowiada o współczesnym człowieku, jego pragnieniach, lękach i potrzebie bycia zauważonym. To wszystko w dynamicznej, nowoczesnej formie. Wyjątkowa propozycja dla tych, którzy w teatrze szukają emocji, autentyczności i tematów bliskich codziennemu życiu.
Dobry początek roku? Niezapomniany wieczór w teatrze!
Bilety do nabycia: https://tickets.paysera.com/lt/event/casting-na-czlowieka-72d6