552 mln euro na walkę ze zmianami klimatycznymi

„Ten plan to kolejny ważny krok dla nas wszystkich w tworzeniu czystszej i bardziej zrównoważonej Litwy” — powiedział minister środowiska Kastytis Žuromskas.

„Mówiąc prościej, te inwestycje pomogą wielu osobom żyć cieplej i taniej, a naszej przyrodzie — odzyskać siły. Jest to nie tylko szansa dla ochrony środowiska, ale także dla rozwoju gospodarczego, która pomoże wzmocnić nasze bezpieczeństwo energetyczne i zapewnić długoterminowy rozwój czystej energii. Plan ten otwiera drogę zarówno przedsiębiorstwom, jak i mieszkańcom do przyczyniania się do łagodzenia zmian klimatycznych i zwiększania efektywności energetycznej” — dodał.

Największa część budżetu — 470,86 mln euro — zostanie przeznaczona na renowację budynków mieszkalnych i publicznych. Modernizacja ma obniżyć zużycie energii oraz ograniczyć emisję CO2.

54,52 mln euro przeznaczono na działania wspierające naturalne pochłanianie gazów cieplarnianych. Dodatkowo 16 mln euro zostanie przeznaczone na rozwój produkcji biometanu i oczyszczania biogazu. 5 mln euro trafi do prywatnych podmiotów prawnych na poprawę efektywności energetycznej.

5,64 mln euro stanowić będzie pomoc państwa dla operatorów instalacji narażonych na tzw. ucieczkę emisji — środki pokryją część kosztów energii związanych z emisją CO2.

Plan został skoordynowany z innymi programami resortowymi, by uniknąć dublowania finansowania. Długofalowe planowanie do 2029 roku ma umożliwić sprawniejsze wdrażanie projektów.

