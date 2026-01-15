Więcej
    552 mln euro na walkę ze zmianami klimatycznymi

    Rząd Litwy zatwierdził plan inwestycyjny Ministerstwa Środowiska na lata 2026-2029, przeznaczając 552 mln euro na działania łagodzące zmiany klimatyczne. Środki mają wspierać m.in. termomodernizację budynków, ochronę przyrody i rozwój czystej energii.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Zielony most w Wilnie.
    Fot. Samorząd Miasta Wilna, Saulius Žiūra

    „Ten plan to kolejny ważny krok dla nas wszystkich w tworzeniu czystszej i bardziej zrównoważonej Litwy” — powiedział minister środowiska Kastytis Žuromskas.

    „Mówiąc prościej, te inwestycje pomogą wielu osobom żyć cieplej i taniej, a naszej przyrodzie — odzyskać siły. Jest to nie tylko szansa dla ochrony środowiska, ale także dla rozwoju gospodarczego, która pomoże wzmocnić nasze bezpieczeństwo energetyczne i zapewnić długoterminowy rozwój czystej energii. Plan ten otwiera drogę zarówno przedsiębiorstwom, jak i mieszkańcom do przyczyniania się do łagodzenia zmian klimatycznych i zwiększania efektywności energetycznej” — dodał.

    Największa część budżetu — 470,86 mln euro — zostanie przeznaczona na renowację budynków mieszkalnych i publicznych. Modernizacja ma obniżyć zużycie energii oraz ograniczyć emisję CO2.

    54,52 mln euro przeznaczono na działania wspierające naturalne pochłanianie gazów cieplarnianych. Dodatkowo 16 mln euro zostanie przeznaczone na rozwój produkcji biometanu i oczyszczania biogazu. 5 mln euro trafi do prywatnych podmiotów prawnych na poprawę efektywności energetycznej.

    5,64 mln euro stanowić będzie pomoc państwa dla operatorów instalacji narażonych na tzw. ucieczkę emisji — środki pokryją część kosztów energii związanych z emisją CO2.

    Plan został skoordynowany z innymi programami resortowymi, by uniknąć dublowania finansowania. Długofalowe planowanie do 2029 roku ma umożliwić sprawniejsze wdrażanie projektów.

    Czytaj więcej: Klimat się zmienia. Kiedy nastąpi odnowa umysłu?

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. inf. Ministerstwa Środowiska

