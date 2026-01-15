Centrum Kultury w Rudominie uczciło pamięć Obrońców Wolności.

Zapalenie świec na oknach i uroczysty koncert

W tym roku obchodzimy 35. rocznicę Dnia Obrońców Wolności. Z okazji tego ważnego jubileuszu w całym kraju odbywają się różnorodne wydarzenia upamiętniające rocznicę oraz kampania informacyjna pod hasłem „Płomień wolności z pokolenia na pokolenie”.

Centrum Kultury w Rudominie oraz jego filie w różnych miejscowościach rejonu wileńskiego każdego roku biorą udział w obchodach Dnia Obrońców Wolności. Tradycyjnie poranek 13 stycznia rozpoczął się od zapalenia świec w oknach. W ten sposób placówka przyłączyła się do obywatelskiej akcji „Pamięć jest żywa, bo daje świadectwo”, poświęconej upamiętnieniu bohaterów 13 stycznia 1991 r.

W Centrum Kultury w Rudominie odbył się uroczysty koncert pt. „Wolność żyje”. Pamięć poległych bohaterów uczczono minutą ciszy. Zaprezentowano film dokumentalny o wydarzeniach, które miały miejsce 13 stycznia 1991 r. Widzom przedstawiono również biografie osób, które oddały swoje życie w ofierze ojczyźnie.

Program artystyczny i dostojni goście

Podczas koncertu wystąpili uczniowie Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie. Ze sceny rozbrzmiewały przepiękne utwory muzyki klasycznej wykonane na fortepianie, akordeonie, skrzypcach, klarnecie oraz saksofonie. Swój program artystyczny zaprezentowali: Emilis Žitlinskas, Dorota Czekan, Oskar Łozowski, Patrycja Bartkiewicz, Tėja Kirvelaitytė, Mateusz Siniawskij, Dominik Jankowski, Kamila Szpakowska, Nikolas Alankowicz, Kristian Alankowicz, Emilis Šeibak, a także zespół fortepianowy Aleksandra Daszkiewicza i Leonarda Maciulewicza. Koncert swoim występem uświetnił zespół Gija, działający przy Centrum Kultury w Rudominie.

Na uroczysty koncert do Rudomina przybyli dostojni goście: doradca mera rejonu wileńskiego Edward Kiejzik, radny Samorządu Rejonu Wileńskiego Henryk Subocz, dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie Jurij Krupicewicz, dyrektor Centrum Kultury w Rudominie Wioleta Cereszka, a także delegacja z Ukrainy — dyrektor Szkoły im. Bohaterów w Chersoniu Natalija Falejeva oraz główna specjalistka Chersońskiej Obwodowej Administracji Państwowej Katerina Kolesnikova. W uroczystych obchodach wzięli również udział nauczyciele oraz uczniowie Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie oraz Gimnazjum „Ryto” w Rudominie.

Na uroczysty koncert do Rudomina przybyli dostojni goście | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

„Wolność jest rzeczą subtelną i zależy od nas”

„Chociaż przed 35 laty byłem jeszcze bardzo młodym człowiekiem, prawie dzieckiem, dobrze pamiętam tamte wydarzenia. Były to głębokie przeżycia. Wraz z rodzicami słuchaliśmy radia i oglądaliśmy telewizję. Dziś, z perspektywy doradcy mera, mogę powiedzieć, że wolność jest rzeczą subtelną i zależy od nas, w jaki sposób dorastamy oraz budujemy naszą świadomość. Choć dziś jesteśmy wolni, tuż obok Ukraina walczy o swoją niepodległość, zmagając się z agresją innego kraju. Życzę Państwu, abyście zawsze pamiętali wydarzenia z 1991 r. i żyli tak, by nikt nie mógł zwątpić w naszą prawdę. Życzę również, aby młodzież zrozumiała, że wolność nie jest dana raz na zawsze — trzeba ją pielęgnować i bronić” — powiedział Edward Kiejzik.

Swoimi wspomnieniami z wydarzeń 13 stycznia 1991 r. podzielił się również Henryk Subocz. W swoim przemówieniu podziękował wszystkim, którzy wówczas nie bali się stanąć w obronie wolności ojczystej ziemi, dzięki czemu dziś możemy żyć w niepodległym kraju.

Tego samego dnia wieczorem w różnych miejscowościach rejonu wileńskiego zapłonęły ogniska pamięci w ramach kampanii informacyjnej pod hasłem „Płomień wolności z pokolenia na pokolenie”. W ten sposób oddano hołd tym, którzy bronili naszej wolności.

Organizatorem uroczystości było Centrum Kultury w Rudominie.

W ramach obchodów odbył się uroczysty koncert pt. „Wolność żyje” | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Czytaj więcej: Sprawa 13 stycznia nadal budzi emocje

Inf. Centrum Kultury w Rudominie