Konkurs talentów pod nazwą „Aleja Gwiazd”

Honorata Adamowicz: Pani Renato, co oznacza dla Pani nominacja do tytułu Polak Roku?Renata Brasel: Dla mnie nominacja to ogromny zaszczyt i przyjemność, ale też moment refleksji. Czuję się wyróżniona, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że wiele osób również zasługuje na takie wyróżnienie. Dla mnie to nie tylko docenienie mojej...