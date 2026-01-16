Konkurs talentów pod nazwą „Aleja Gwiazd”

Wydarzenie jest inicjatywą Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, angażującą 7 szkół Wilna i Rejonu Wileńskiego. Na scenie zaprezentują się uczniowie, którzy przedstawią umiejętności w dwóch kategoriach wiekowych oraz trzech dziedzinach talentów. Wydarzenie ma na celu promocję młodych talentów oraz rozwijanie pasji. Publiczność będzie miała okazję zobaczyć różnorodne występy, pełne kreatywności, emocji i scenicznej odwagi, przygotowane przez dzieci i młodzież pod opieką nauczycieli oraz instruktorów.
Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych — rodziny, mieszkańców Wilna i rejonu oraz miłośników kultury.
Wstęp na wydarzenie jest wolny.