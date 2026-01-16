Stworzenie miejsc pracy

— To są tak zwane projekty inwestycyjne, które mają na celu stworzenie dodatkowych miejsc pracy oraz zachowanie kwalifikacji pracowników w firmach. Konieczne jest również przedstawienie większej liczby dowodów na zaangażowanie państwa w te projekty. Krótko mówiąc, trzeba pokazać, że państwo bierze udział w kluczowych kierunkach inwestycji — wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Algirdas Butkevičius, członek sejmowej Komisji Budżetowo-Finansowej.

Podkreśla, że w procesie realizacji inwestycji istotne jest efektywne korzystanie z zasobów, uwzględnienie opłat celnych oraz finansowych podstaw wzrostu nakładów.

— Należy zrozumieć, że celem jest stworzenie dodatkowych miejsc pracy. Trzeba to robić tak, aby nie marnować środków, ale jednocześnie zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów w warunkach naszych standardów życia. Przypomnijmy, że przed 30 laty ustalono zasady rozwoju warunków życia, które obecnie należy uwzględniać. Dodatkowo takie projekty wzmacniają bezpieczeństwo państwa, zwiększając odporność kluczowych sektorów i infrastruktury — dodaje Butkevičius.

Główne kierunki inwestycji

Spółka „Rheinmetall Defence Lithuania” wybuduje w Bejsagole fabrykę amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm o wartości 260-300 mln euro. Równolegle powstanie centrum kompetencyjne do produkcji ładunków do pocisków o wartości ponad 400 mln euro.

Na poligonie w Rudnikach pierwszy etap budowy miasteczka wojskowego dla niemieckiej brygady, wart 125 mln euro, zostanie ukończony wcześniej niż planowano. Drugi etap, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, opiewa na ok. 950 mln euro. Do 2030 r. planowane jest także powstanie nowych poligonów wojskowych w Kapčiamiestis i rejonie Taurogów (140-150 mln euro). Infrastruktura wojskowa w miejscowościach Gaižiūnai i Kairiai zostanie rozbudowana — w Kairiai do 2030 r. stacjonować będzie ok. 1,5 tys. żołnierzy, przy wartości inwestycji 345,5 mln euro.

Pociągi produkcji „Stadler” zamówione przez grupę LTG przechodzą testy, a przewozy pasażerskie z ich udziałem rozpoczną się w 2027 r. „LTG Cargo” zamówiło 17 lokomotyw elektrycznych o wartości 115,7 mln euro.

Kontynuowana jest elektryfikacja linii kolejowej Wilno-Kłajpeda (457 mln euro). Projekt „Rail Baltica” realizowany jest na wszystkich odcinkach, w tym elektryfikacja o wartości 2,14 mld euro. Kończy się również przebudowa drogi ekspresowej Wilno-Uciana (100 mln euro), a nowe projekty drogowe, m.in. „Via Baltica”, mają potrwać do 2035 r. Trwają także inwestycje w mosty, wiadukty i tunele.

Budowana jest linia „Harmony Link” łącząca Litwę z Polską (ok. 900 mln euro). Rozszerzane są także połączenia z Łotwą i wzmacniana jest ochrona sieci energetycznych.

Morski park wiatrowy „Curonian Nord” o mocy 700 MW powstaje zgodnie z planem, choć możliwe są opóźnienia. Do końca roku zostanie ukończony piąty agregat Elektrowni Szczytowo-Pompowej w Kruonis (110 MW). Instalowane są magazyny energii o łącznej mocy 291 MW, a operator ESO wdraża drugi etap inteligentnych liczników obejmujący 700 tys. urządzeń. Trwa modernizacja rafinerii „Orlen Lietuva” (ok. 1 mld euro), a w Pagėgiai rusza lądowy park wiatrowy grupy „Achema” (264 MW).

Budowa Stadionu Narodowego w Wilnie już nabiera rozpędu, a jej zakończenie planowane jest w 2027 r. (155 mln euro). Tymczasem na Górze Bouffalowej powstaje Narodowa Sala Koncertowa „Tautos namai” (121 mln euro), której ukończenie przewidziano na 2028 r.