    W całym kraju widać dynamiczny ruch w sektorze budowlanym. Na początku roku agencja BNS przedstawiła najważniejsze strategiczne projekty realizowane przez rząd, stołeczny samorząd, państwowe i prywatne przedsiębiorstwa w zakresie biznesu i rozwoju nieruchomości.

    Autor: Honorata Adamowicz
    Budownictwo poligonu.
    Inwestycje mają nie tylko wspierać gospodarkę, ale także wzmacniać pozycję państwa w kluczowych sektorach, zapewniając m.in. bezpieczeństwo narodowe | Fot. Julius Kalinskas, ELTA

    Stworzenie miejsc pracy

    — To są tak zwane projekty inwestycyjne, które mają na celu stworzenie dodatkowych miejsc pracy oraz zachowanie kwalifikacji pracowników w firmach. Konieczne jest również przedstawienie większej liczby dowodów na zaangażowanie państwa w te projekty. Krótko mówiąc, trzeba pokazać, że państwo bierze udział w kluczowych kierunkach inwestycji — wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Algirdas Butkevičius, członek sejmowej Komisji Budżetowo-Finansowej.

    Podkreśla, że w procesie realizacji inwestycji istotne jest efektywne korzystanie z zasobów, uwzględnienie opłat celnych oraz finansowych podstaw wzrostu nakładów.

    — Należy zrozumieć, że celem jest stworzenie dodatkowych miejsc pracy. Trzeba to robić tak, aby nie marnować środków, ale jednocześnie zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów w warunkach naszych standardów życia. Przypomnijmy, że przed 30 laty ustalono zasady rozwoju warunków życia, które obecnie należy uwzględniać. Dodatkowo takie projekty wzmacniają bezpieczeństwo państwa, zwiększając odporność kluczowych sektorów i infrastruktury — dodaje Butkevičius.

    Litwa zamyka rok z rekordem firm. Dominuje jedna grupa wiekowa i to wcale nie młodzież

    Główne kierunki inwestycji

    Spółka „Rheinmetall Defence Lithuania” wybuduje w Bejsagole fabrykę amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm o wartości 260-300 mln euro. Równolegle powstanie centrum kompetencyjne do produkcji ładunków do pocisków o wartości ponad 400 mln euro.

    Na poligonie w Rudnikach pierwszy etap budowy miasteczka wojskowego dla niemieckiej brygady, wart 125 mln euro, zostanie ukończony wcześniej niż planowano. Drugi etap, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, opiewa na ok. 950 mln euro. Do 2030 r. planowane jest także powstanie nowych poligonów wojskowych w Kapčiamiestis i rejonie Taurogów (140-150 mln euro). Infrastruktura wojskowa w miejscowościach Gaižiūnai i Kairiai zostanie rozbudowana — w Kairiai do 2030 r. stacjonować będzie ok. 1,5 tys. żołnierzy, przy wartości inwestycji 345,5 mln euro.

    Pociągi produkcji „Stadler” zamówione przez grupę LTG przechodzą testy, a przewozy pasażerskie z ich udziałem rozpoczną się w 2027 r. „LTG Cargo” zamówiło 17 lokomotyw elektrycznych o wartości 115,7 mln euro.

    Kontynuowana jest elektryfikacja linii kolejowej Wilno-Kłajpeda (457 mln euro). Projekt „Rail Baltica” realizowany jest na wszystkich odcinkach, w tym elektryfikacja o wartości 2,14 mld euro. Kończy się również przebudowa drogi ekspresowej Wilno-Uciana (100 mln euro), a nowe projekty drogowe, m.in. „Via Baltica”, mają potrwać do 2035 r. Trwają także inwestycje w mosty, wiadukty i tunele.

    Budowana jest linia „Harmony Link” łącząca Litwę z Polską (ok. 900 mln euro). Rozszerzane są także połączenia z Łotwą i wzmacniana jest ochrona sieci energetycznych.

    Morski park wiatrowy „Curonian Nord” o mocy 700 MW powstaje zgodnie z planem, choć możliwe są opóźnienia. Do końca roku zostanie ukończony piąty agregat Elektrowni Szczytowo-Pompowej w Kruonis (110 MW). Instalowane są magazyny energii o łącznej mocy 291 MW, a operator ESO wdraża drugi etap inteligentnych liczników obejmujący 700 tys. urządzeń. Trwa modernizacja rafinerii „Orlen Lietuva” (ok. 1 mld euro), a w Pagėgiai rusza lądowy park wiatrowy grupy „Achema” (264 MW).

    Budowa Stadionu Narodowego w Wilnie już nabiera rozpędu, a jej zakończenie planowane jest w 2027 r. (155 mln euro). Tymczasem na Górze Bouffalowej powstaje Narodowa Sala Koncertowa „Tautos namai” (121 mln euro), której ukończenie przewidziano na 2028 r.

    Nie tylko fabryka. Rheinmetall odkrywa karty inwestycji na Litwie

