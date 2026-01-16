Zwrot do 90 proc. kosztów ochrony przed wilkami

W okresie zimowym, gdy zmniejsza się ilość drobnej zwierzyny, wilki coraz częściej zbliżają się do ludzkich siedzib. Hodowlane owce, kozy czy cielęta stają się dla nich łatwiejszym celem niż dzika zwierzyna leśna. Najwięcej wilków występuje w lasach na Żmudzi oraz na południowym wschodzie i północy Litwy.

Wilki polują głównie w nocy i nad ranem, działając w zorganizowanych watahach, które potrafią przemierzać nawet 1000 km². W przypadku głodu, drapieżniki potrafią zabić więcej zwierząt niż są w stanie zjeść, a pozostałe poważnie ranić.

„Środki ochrony przed szkodami wyrządzanymi przez duże drapieżniki” to interwencyjny program przewidziany w strategicznym planie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Litwy na lata 2023-2027. Wnioski można składać od 2 lutego do 31 marca.

Pomoc obejmuje dwa rodzaje działań: zakup psa pasterskiego oraz zakup i instalację ogrodzeń elektrycznych. W przypadku tych ostatnich przewidziano rekompensatę w wysokości do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych (bez VAT). Zakup psów pasterskich finansowany jest według stawek jednostkowych.

Po zmianie zasad realizacji tego środka interwencyjnego obecnie finansowane będzie do 90 proc. wszystkich kosztów kwalifikowalnych bez VAT (z wyjątkiem kosztów zakupu psów pasterskich).

Wśród nowości znalazło się również skrócenie okresu kontroli projektów z pięciu do trzech lat oraz objęcie dofinansowaniem zakupu mobilnych ogrodzeń elektrycznych.

Program ma na celu ograniczenie strat w hodowlach oraz zmniejszenie liczby ataków wilków na zwierzęta gospodarskie.

