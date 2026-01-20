W poniedziałek, 19 stycznia, rozpoczęło się 56. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, które potrwa do 23 stycznia. Na forum udał się również Gitanas Nausėda. Prezydent Litwy, wraz z innymi liderami politycznymi i biznesowymi, weźmie udział w dyskusjach dotyczących najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed światem, takich jak: rosyjska wojna przeciwko Ukrainie, wzmacnianie bezpieczeństwa i obronności Europy oraz globalne kwestie geopolityczne.

„Duch dialogu” i prawie trzy tysiące liderów

Prezydent Nausėda ma również uczestniczyć w publicznej debacie „Ponowne przemyślenie miejsca Europy w świecie”. W trakcie Światowego Forum Ekonomicznego Nausėda będzie miał też dwustronne spotkania z przywódcami państw oraz przedstawicielami potencjalnych inwestorów w Litwie.

Tegoroczne Forum odbywa się pod hasłem „Duch dialogu”. „Dialog nie jest luksusem w czasach niepewności; jest pilną koniecznością” — oświadczył Børge Brende, prezes Światowego Forum Ekonomicznego.

Organizatorzy poinformowali, że szczyt zgromadzi prawie 3 tys. liderów z różnych dziedzin z ponad 130 krajów, w tym 65 szefów państw i rządów na czele z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Oprócz Trumpa szwajcarski kurort odwiedzą: prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Kanady Mark Carney, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Hiszpanii Pedro Sanchez, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, wicepremier Chin He Lifeng, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz prezydent Polski Karol Nawrocki.

„Państwa bałtyckie i Polska znajdują się dziś w epicentrum geopolitycznego przełomu” — mówi Janusz Kizieniewicz | Fot. Ministerstwo Finansów

Polski akcent

Udział Litwy w tegorocznym szczycie w Davos ma również polski akcent. W dniach 19-21 stycznia w Davos będzie obecny litewski wiceminister finansów Janusz Kizieniewicz. W pierwszym dniu szczytu litewski wiceminister wraz z ministrem gospodarki i przemysłu Estonii Erkki Keldo oraz podsekretarzem stanu w ministerstwie cyfryzacji RP Rafałem Rosińskim wziął udział w panelowej dyskusji na temat konkurencji w warunkach presji napięć geopolitycznych.

„Państwa bałtyckie i Polska znajdują się dziś w epicentrum geopolitycznego przełomu i muszą kształtować strategię gospodarczą w warunkach podwyższonego ryzyka. To bez wątpienia ogromne wyzwanie, ale jednocześnie szansa. Dzięki innowacyjnym i przemyślanym decyzjom wschodnia flanka Unii Europejskiej może stać się przykładem udanej transformacji odpornej, zorientowanej na przyszłość gospodarki” — oświadczył jeszcze przed wyjazdem Janusz Kizieniewicz.

Dzisiaj, 20 stycznia, wiceminister wystąpi w panelowej dyskusji organizowanej przez Polskie Domy Biznesu, poświęconej zmianom w globalnych systemach finansowych w podzielonym świecie oraz temu, co jest potrzebne, aby zachować współpracę, stabilność i wzrost. Wraz z profesorem Uniwersytetu w Greenwich Georgiosem Samakovitisem, założycielką firmy fintech Fluency Ingą Mullins, doradcą inwestycyjnym Glennem Kimem oraz dyrektorem ZEN.COM na region Europy Michałem Bogusławskim litewski wiceminister finansów Janusz Kizieniewicz będzie dyskutował o tym, jak wzmacniać odporność ekosystemu finansowego oraz tworzyć i wdrażać innowacyjne, bezpieczne usługi finansowe.

Kwestia prestiżu i uznanie Litwy

Litwa uczestniczy w Światowym Forum Ekonomicznym od 2001 r.

— Po pierwsze, to jest kwestia prestiżu. Na Światowym Forum Ekonomicznym spotykają się najwięksi i najsilniejsi światowi gracze ekonomiczni. To dotyczy zarówno przedstawicieli rządów oraz świata biznesu. To, że Litwa otrzymała zaproszenie na te spotkanie, świadczy o pewnym uznaniu naszego kraju. Oznacza, że najwięksi gracze uznali naszą gospodarkę za wystarczająco mocną, aby Litwa mogła uczestniczyć w tym spotkaniu — ocenia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Aleksandras Izgorodinas, ekonomista banku Citadele.

Zdaniem rozmówcy, Davos jest dobrą okazją do zawarcia odpowiednich znajomości, które mogą przełożyć się na rzeczywistą sytuację w kraju.

— Na forum spotykają się najwięksi uczestnicy globalnego rynku, dlatego to jest dobra okazja do wzmocnienia naszych relacji ekonomicznych. Zwłaszcza w zakresie projektów inwestycyjnych. Format forum jest bardzo dobry, ponieważ tam wszyscy spotykają się ze wszystkimi. Jest to dobra okazja dla naszych przedstawicieli władz, żeby załatwić wiele rzeczy — sądzi ekonomista.

Wymiar ekonomiczny

W materiałach prasowych ze Światowego Forum Ekonomicznego bardzo często dominują tematy polityczne. Na przykład wojna w Ukrainie lub kwestia przynależności państwowej Grenlandii. Tym niemniej samo spotkanie ma wymiar ekonomiczny.

— Mimo wszystko to jest jednak wydarzenie ekonomiczne. Oczywiście, jest tam dużo polityki, ale kwestie polityczne są bezpośrednio powiązane z kwestiami gospodarczymi. Tam są podejmowane decyzje mające bezpośredni wpływ na gospodarkę. Powiedziałbym w ten sposób: technicznie to jest wydarzenie polityczne, ale skierowane na kwestie ekonomiczne — podsumowuje Izgorodinas.

Światowe Forum Ekonomiczne odbywa się od roku 1971. Pomysłodawcą szczytu był niemiecki inżynier i ekonomista Klaus Schwab.