Groźby wobec szkół na Litwie, otrzymała je także redakcja „KW”

Fala zgłoszeń i działania prewencyjne

W niedzielę 18 stycznia Departament Policji poinformował, że otrzymał kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących gróźb wobec szkół na Litwie, rozpowszechnianych za pośrednictwem kanału Telegram. Informacje są sprawdzane i analizowane, a litewskie służby współpracują w tej sprawie z partnerami z innych państw. Nie jest to pierwszy raz, gdy nieznani prowokatorzy na cel obierają szkoły na Litwie i ogółem w krajach bałtyckich. Służby, po porównaniu ze wcześniejszymi groźbami, uspokajają.

„Zwracamy uwagę, że podobne groźby z tymi samymi zdjęciami zostały jakiś czas temu otrzymane również w innych krajach, ale po sprawdzeniu informacji okazały się one fałszywe i przypominają wcześniej rozpowszechniane groźby dotyczące podłożenia ładunków wybuchowych w szkołach” — czytamy w komunikacie policji.

Rosyjski ślad, wcześniej „dostał” Kazachstan

W poniedziałek 19 stycznia przedstawiciel Departamentu Policji Ramūnas Matonis przekazał w radiu LRT, że według wstępnych danych groźby były rozpowszechniane z fałszywego konta, które zostało już zablokowane.

„Według wstępnych danych, kanał, z którego rozpowszechniano te informacje, to fałszywe konto, które zostało zablokowane. Wcześniej miało to miejsce w innych krajach, ale są też inne konta, które są wykorzystywane. Widzimy, że najprawdopodobniej te ścieżki prowadzą do Rosji. Najprawdopodobniej te groźby były i są wysyłane z Rosji” — powiedział Ramūnas Matonis.

Jak dodał, podobna sytuacja miała wcześniej miejsce w Kazachstanie, gdzie również ustalono, że groźby pochodziły z Rosji. Według policji, te same zdjęcia i treści były wcześniej wykorzystywane w innych krajach, co wskazuje na zaplanowany atak informacyjny mający na celu wywołanie strachu, paniki i spotęgowanie napięcia społecznego.

Policja zapowiedziała podjęcie działań prewencyjnych. Patrole otrzymały polecenie włączenia szkół do tras patrolowych oraz sprawdzania sytuacji w ich okolicach.

„Poprosiliśmy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w szkołach o sprawdzenie terenu szkoły i jak najszybsze powiadomienie policji w przypadku zauważenia jakichkolwiek podejrzanych przedmiotów. Znowuż, jeśli nauczyciele lub uczniowie zauważą jakieś podejrzane osoby, również powinni jak najszybciej powiadomić policję” — powiedział przedstawiciel Departamentu Policji.

W przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów zaleca się natychmiastowy kontakt pod numerem alarmowym 112.

Pogróżki otrzymała też redakcja

W związku z groźbami wobec szkół Prokuratura Generalna wszczęła w poniedziałek dochodzenie. Jak poinformowano w komunikacie, śledztwo prowadzone jest na podstawie art. 250 kodeksu karnego, który przewiduje odpowiedzialność za groźbę popełnienia przestępstwa terrorystycznego.

Przypominamy, że w październiku 2023 r. litewskie instytucje w ciągu kilku dni otrzymały tysiące e-maili o rzekomych podłożonych ładunkach wybuchowych w szkołach, przedszkolach i samorządach. Podobne zgłoszenia odnotowano wówczas także w Łotwie i Estonii. Departament Bezpieczeństwa Państwowego stwierdził, że były to prawdopodobnie celowe i skoordynowane ataki przeprowadzone z inicjatywy wrogich państw.

Redakcja „Kuriera Wileńskiego” również otrzymała anonimowe groźby dotyczące jednej z polskich szkół na Litwie, przygotowane nieudolnie i z pomocą sztucznej inteligencji. Wiadomości zostały zgłoszone do policji, od której dowiedzieliśmy się, że takich treści jest teraz dużo i należy zachować spokój.