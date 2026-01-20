Wydarzenie rozpocznie się o g. 15:30 przy pomniku Chiune Sugihary, na dziedzińcu wystawy o Holokauście, gdzie w otoczeniu świec oddamy hołd ofiarom Holokaustu. Następnie zaprosimy zgromadzonych do udziału w przemarszu do Muzeum Samuela Baka, gdzie o godz. 17:00 rozpocznie się koncert kołysanek i pieśni w języku jidysz „Berjozkele” w wykonaniu Oli Bilińskiej i Łukasza Owczynnikowa.

Ola Bilińska — wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, multiinstrumentalistka i edukatorka. Liderka polsko-litewskiego postfolkowego zespołu Babadag, wspiera wokalnie Muzykę Końca Lata, wraz z Danielem Pigońskim współtworzy elektro-piosenkowy duet Bye Bye Butterfly. Komponuje także muzykę do spektakli teatralnych oraz filmów, a równolegle z działalnością koncertową prowadzi warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Doceniana jest w Polsce i na świecie jako wokalistka przywracająca do życia pieśni żydowskie w jidysz, z którymi koncertowała po Polsce, Europie i USA. Laureatka Nagrody im. Ireny Sendlerowej przyznawanej przez Fundację Centrum Taubego. Z wykształcenia anglistka i tłumaczka poezji, z urodzenia warszawianka, mieszka w Krasnogrudzie na Suwalszczyźnie.

Łukasz Owczynnikow — kontrabasista, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi i oraz Studium Jazzu w Warszawie. Ma duże osiągnięcia na polu muzyki klasycznej: nagrody na konkursach w Polsce, koncerty z orkiestrą jako solista, m.in. z Orkiestrą Filharmonii Narodowej, prawykonania utworów kompozytorów współczesnych na festiwalach Warszawska Jesień, Ad Libitum. Tworzy i występuje w zespołach takich jak: Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nicponie, Czessband. Prowadzi warsztaty wspólnego śpiewania i muzykowania. Za swoją działalność płytową oraz edukacyjną był nagradzany m.in. w konkursie Polskiego Radia czy przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Berjozkele to nowoczesna reinterpretacja przedwojennych pieśni w jidysz autorstwa wokalistki i kompozytorki Oli Bilińskiej.

Album „Berjozkele. Kołysanki jidysz” został wydany przez Żydowski Instytut Historyczny. Wybrany przez dziennikarzy muzycznych „folkową płytą roku 2014”. W 2015 r. otrzymał tytuł Folkowego Fonogramu Roku przyznawany przez Program Drugi Polskiego Radia — najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla wydawnictw z muzyką tradycyjną w kraju.

Wystąpią: Ola Bilińska — śpiew, syntezator, gitara elektryczna, looper; Łukasz Owczynnikow — kontrabas.

Data wydarzenia: 26 stycznia (poniedziałek), godz. 15:30 (upamiętnienie przy pomniku Ch. Sugihary), godz. 17:00 (koncert w Muzeum Samuela Baka).

Adresy:

Pomnik Chiune Sugihary — ul. Pamėnkalnio 12, Wilno;

Muzeum Samuela Baka — ul. Naugarduko 10, Wilno.

Wstęp wolny. Wymagana rejestracja do 22 stycznia 2026 r.: https://forms.office.com/e/1THxJaL1TA

Organizatorzy:

Wileńskie Państwowe Muzeum Żydowskie im. Gaona

Ambasada RP w Wilnie

Instytut Polski w Wilnie