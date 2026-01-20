Więcej
    Ruszył nabór do konkursu „Młody Lider Polonii Świata”

    Rozpoczął się nabór zgłoszeń do konkursu „Młody Lider Polonii Świata”, który honoruje młodych, aktywnych przedstawicieli Polonii na świecie. Kandydatów można zgłaszać do 15 lutego 2026 r.

    Autor: KW
    Afisz konkursu „Młody Lider Polonii Świata.
    Graf. organizatorzy

    Celem konkursu jest wyróżnienie młodych osób polskiego pochodzenia lub zaangażowanych w działalność na rzecz Polonii, które poprzez aktywność społeczną, kulturalną, edukacyjną, sportową, naukową lub zawodową promują Polskę oraz wzmacniają integrację środowisk polonijnych na całym świecie.

    Kto może uczestniczyć?

    Uczestnikiem konkursu może zostać osoba w wieku od 18 do 29 lat, mieszkająca poza granicami Polski, posiadająca polskie pochodzenie lub aktywnie działająca na rzecz Polonii. Kandydaci powinni móc udokumentować swoją działalność w jednej z wymienionych dziedzin. Zgłoszenia mogą składać organizacje polonijne, instytucje, szkoły, parafie, stowarzyszenia, osoby prywatne a także sami zainteresowani.

    Celem konkursu jest wyróżnienie młodych osób, które poprzez aktywność społeczną, kulturalną, edukacyjną, sportową, naukową lub zawodową promują Polskę | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Pokazać, że młodość to siła oraz odpowiedzialność

    Konkurs „Młody Lider Polonii Świata” jest tegoroczną nowością towarzyszącą prestiżowemu konkursowi „Osobowość Roku Polonii Świata”. Oba wydarzenia organizowane są przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne pod przewodnictwem Bożeny Krasoń i od lat gromadzą działaczy polonijnych z różnych stron świata. Konkurs „Osobowość Roku Polonii Świata” od pięciu lat honoruje osoby szczególnie zasłużone w promowaniu polskości i kultury polskiej poza granicami kraju.

    — Jeśli są wśród Was młodzi ludzie, którzy działają z pasją, tworzą, inspirują i zmieniają świat wokół siebie na emigracji — to właśnie ich szukamy. Jeśli znasz osobę, która angażuje się społecznie, realizuje projekty kulturalne lub edukacyjne, działa na rzecz Polonii i pokazuje, że młodość to siła oraz odpowiedzialność — zgłoś ją do konkursu. Dajmy młodym liderom przestrzeń, by ich głos wybrzmiał jeszcze mocniej i pomóżmy im rozwinąć skrzydła — zachęcają organizatorzy.

    Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:
    www.osobowoscpolonijnaroku.com/mlody-lider-polonii-swiata

    Spotkanie marszałek Senatu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z Polakami na Litwie

    Organizatorzy

    Afisze

