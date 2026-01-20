Ruszył nabór do konkursu „Młody Lider Polonii Świata”

Celem konkursu jest wyróżnienie młodych osób polskiego pochodzenia lub zaangażowanych w działalność na rzecz Polonii, które poprzez aktywność społeczną, kulturalną, edukacyjną, sportową, naukową lub zawodową promują Polskę oraz wzmacniają integrację środowisk polonijnych na całym świecie.

Kto może uczestniczyć?

Uczestnikiem konkursu może zostać osoba w wieku od 18 do 29 lat, mieszkająca poza granicami Polski, posiadająca polskie pochodzenie lub aktywnie działająca na rzecz Polonii. Kandydaci powinni móc udokumentować swoją działalność w jednej z wymienionych dziedzin. Zgłoszenia mogą składać organizacje polonijne, instytucje, szkoły, parafie, stowarzyszenia, osoby prywatne a także sami zainteresowani.

Pokazać, że młodość to siła oraz odpowiedzialność

Konkurs „Młody Lider Polonii Świata” jest tegoroczną nowością towarzyszącą prestiżowemu konkursowi „Osobowość Roku Polonii Świata”. Oba wydarzenia organizowane są przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne pod przewodnictwem Bożeny Krasoń i od lat gromadzą działaczy polonijnych z różnych stron świata. Konkurs „Osobowość Roku Polonii Świata” od pięciu lat honoruje osoby szczególnie zasłużone w promowaniu polskości i kultury polskiej poza granicami kraju.

— Jeśli są wśród Was młodzi ludzie, którzy działają z pasją, tworzą, inspirują i zmieniają świat wokół siebie na emigracji — to właśnie ich szukamy. Jeśli znasz osobę, która angażuje się społecznie, realizuje projekty kulturalne lub edukacyjne, działa na rzecz Polonii i pokazuje, że młodość to siła oraz odpowiedzialność — zgłoś ją do konkursu. Dajmy młodym liderom przestrzeń, by ich głos wybrzmiał jeszcze mocniej i pomóżmy im rozwinąć skrzydła — zachęcają organizatorzy.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:

www.osobowoscpolonijnaroku.com/mlody-lider-polonii-swiata

