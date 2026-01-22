Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Litwę czeka rewolucja? Ministerstwo chce ujawniania zarobków w firmie

    Litewskie firmy już wkrótce mogą być zobowiązane do ujawniania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy przygotowało projekty ustaw, które mają wprowadzić przełomowe zmiany w zasadach płacowej przejrzystości.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Pracownicy uzyskają dostęp do informacji o wynagrodzeniach w swojej grupie stanowisk Fot. Mariaus Morkevičiaus | ELTA

    Czytaj również...

    Obowiązkowa przejrzystość w firmach

    W projektach ustaw przygotowanych przez SADM przewidziano szereg środków mających na celu upublicznienie danych o wynagrodzeniach w firmach i umożliwienie pracownikom dostępu do tych informacji. Proponowane przepisy mają wdrożyć unijną dyrektywę w sprawie przejrzystości wynagrodzeń.

    „Wdrożenie tej dyrektywy jest bardzo ważne, ponieważ nadal istnieje różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Proponowane zmiany w przepisach zasadniczo przyczynią się nie tylko do bardziej sprawiedliwego wynagrodzenia, ale także do zmniejszenia różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn” — powiedziała Jūratė Zailskienė, minister opieki socjalnej i pracy.

    Brakuje inżynierów budownictwa. Studentów o połowę mniej, choć zarobki sięgają 5 tys. euro

    Każdy pracownik sprawdzi swoje wynagrodzenie

    Nowe przepisy przewidują, że każdy pracownik będzie mógł w dowolnym momencie zwrócić się do pracodawcy z pisemną prośbą o informacje dotyczące jego wynagrodzenia — zarówno rocznego, jak i godzinowego — w tym także składników rzeczowych, a także średnich wynagrodzeń (rocznych i godzinowych) innych pracowników tej samej kategorii stanowisk, z podziałem na płeć.

    Informacje te będą również dostępne w systemie SoDry, gdzie będą obliczane automatycznie na podstawie zgromadzonych danych.

    Ponadto pracownicy będą mogli uzyskać dane o swoim wynagrodzeniu i średnich płacach w danej grupie stanowisk, z podziałem na płeć, także za pośrednictwem instytucji publicznych, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy (VDI) czy Służba Kontrolera ds. Równych Możliwości (LGKT).

    Jak rozmawiać z dzieckiem o pieniądzach i uczyć je finansów?

    Publiczne raporty o różnicach płacowych

    Obowiązek upubliczniania danych o różnicach w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zostanie nałożony na firmy zatrudniające 100 i więcej pracowników. W przypadku przekroczenia określonego progu różnicy, organizacje będą musiały przeprowadzić audyt wynagrodzeń we współpracy z przedstawicielami pracowników.

    Celem takiego rozwiązania jest zidentyfikowanie systemowych przyczyn nierówności płacowej i wprowadzenie działań naprawczych.

    Jasne kryteria ustalania płac

    Nowe regulacje zakładają, że polityka wynagrodzeń w firmach będzie musiała opierać się na jasnych, jednolitych zasadach — takich jak układy zbiorowe pracy, negocjacje branżowe lub wewnętrzne regulaminy obowiązujące w kilku jednostkach organizacyjnych.

    Systemy wynagrodzeń mają być transparentne i sprawiedliwe. Pracodawcy zostaną zobowiązani do oceny wynagrodzenia dla danego stanowiska w oparciu o jednolite kryteria. Przejrzystość będzie również obowiązywać na etapie rekrutacji — jeszcze przed rozmową kwalifikacyjną kandydaci mają otrzymywać informacje o stosowanym układzie zbiorowym pracy.

    Długofalowe cele zmian

    Celem zmian jest nie tylko zwiększenie dostępu do informacji o wynagrodzeniach, ale również zachęcenie organizacji do systematycznego przeglądu swoich systemów płacowych oraz zapewnienie jednakowego wynagrodzenia za pracę o jednakowej wartości, bez względu na płeć.

    W 2023 roku różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na Litwie wynosiła 10,7 proc. od 2015 roku, gdy luka ta wynosiła 13 proc., spadła o 2,3 proc.

    Przedstawione projekty ustaw muszą zostać jeszcze zatwierdzone przez rząd oraz przyjęte przez Sejm, a nowe przepisy mają wejść w życie 7 czerwca 2026 roku.

    Czytaj więcej: Różnica w wynagrodzeniach to zjawisko tymczasowe

    Afisze

    ŹródłaSADM

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Najczęściej odwiedzane miejsca natury na Litwie

    Liczniki montowane są na ścieżkach edukacyjnych, w punktach widokowych, przy obiektach przyrodniczych, wieżach i kopcach. Pozwalają one obiektywnie ocenić popularność miejsc oraz zmiany natężenia ruchu, co jest kluczowe dla...
    Wiadomości

    Sondaż jedno, rzeczywistość drugie. Wilno szuka przyczyny rozbieżności wśród mieszkańców

    Społeczna świadomość rośnie, zaangażowanie pozostaje niskieZ badania przeprowadzonego pod koniec 2025 roku wynika, że 70 proc. mieszkańców Wilna uważa wspólne omawianie decyzji z lokalnymi społecznościami za istotne. Jednocześnie tylko...
    Gospodarka

    Ruginienė o Radzie ds. Żywności: Państwowe rezerwy żywności mają służyć ludziom i rolnikom

    Nowe podejście do rezerw państwowychInga Ruginienė poinformowała, że zleciła Radzie ds. Żywności przygotowanie konkretnych propozycji zmian już na wiosnę. Celem jest zwiększenie efektywności wykorzystywania środków budżetowych oraz ograniczenie marnowania...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.