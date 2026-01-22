Osiągnięcia, które stały się dumą rejonu wileńskiego

Uroczyste wręczenie dorocznych nagród odbyło się po raz drugi w historii rejonu wileńskiego.

„Cieszy fakt, że inicjatywa tych nagród, zapoczątkowana w 2024 roku, rozwija się pomyślnie i staje się istotną tradycją – tradycją dostrzegania, doceniania i wyrażania wdzięczności tym, którzy przyczyniają się do rozwoju rejonu wileńskiego.

Rejon wileński to nie tylko malownicze krajobrazy i bogata pamięć historyczna. Przede wszystkim to ludzie – ci, którzy tworzą wspólnoty, wychowują młode pokolenia, pielęgnują kulturę, religię i tradycje, wzmacniają opiekę społeczną i zdrowotną, zakładają i rozwijają przedsiębiorstwa, promują rejon na arenach sportowych, w nauce i sztuce. To osoby, które swoją pracą i przykładem inspirują, integrują społeczność i pokazują, czym jest prawdziwe oraz szczere liderstwo” – mówił podczas uroczystości mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w Szkole Sztuk Pięknych w Rudominie, gdzie nagrodzono dziesięciu laureatów.

Jak podkreśla wicemer rejonu wileńskiego, Edita Tamošiūnaitė, jednocześnie przewodnicząca komisji ds. nagród za zasługi dla rejonu wileńskiego i jego mieszkańców, komisja miała wyjątkowo odpowiedzialne zadanie.

„Otrzymaliśmy 59 zgłoszeń – 59 historii, 59 odmiennych życiowych ścieżek, pełnych poświęcenia, talentu, wytrwałości i miłości do rejonu wileńskiego. Za każdym nazwiskiem kryją się ludzie, wspólnoty, doświadczenia i losy. To nie tylko liczby – to żywe historie” – mówiła E. Tamošiūnaitė.

Lista laureatów:

Katarzyna Cibulskė: za ożywienie tradycji gry na cymbałach;

Tadas Šileika: za bycie liderem pedagogicznym i rozwój innowacyjnych metod w edukacji muzycznej;

Janina Norkunienė: za pielęgnowanie i popularyzowanie tradycji wicia palm wileńskich;

o. Józef Makarczyk: za upamietnianie i upowszechnianie historii kościoła i regionu;

Józef Szostakowski: za kultywowanie krajoznawstwa i literatury Wileńszczyzny;

Bronė Danutė Beržinskienė: za wieloletnią służbę w medycynie i wyjątkowe oddanie pacjentom;

Wspólnota Sużańska: za szczere zaangażowanie w życie społeczności i działalność charytatywną;

Fatima Asanavičienė: za zachowanie tatarskiego dziedzictwa kulturowego i kulinarnego;

Vidmantas Pelėda: za inwestycje w rozwój biznesu i sportu;

Smiltė Plytnykaitė: za znaczące osiągnięcia międzynarodowe w pływaniu.



Od dwóch lat najlepsi mieszkańcy rejonu wileńskiego otrzymują tradycyjną nagrodę – wileńską palmę, wykonaną przez certyfikowane rękodzielniczki i umieszczoną w kapsule zaprojektowanej przez Daliusa Razauskasa. Podstawa kapsuły pokryta jest 24-karatowym złotem. Tworząc tę nagrodę, Samorząd Rejonu Wileńskiego wspiera zachowanie tradycji rzemieślniczych i unikalnego dziedzictwa sztuki ludowej.

Ustanowione w 2024 roku przez Samorząd nagrody są przyznawane za zasługi w dziedzinach kultury, sztuki, innowacyjności, biznesu, oświaty, nauki, ochrony zdrowia, egzekwowania prawa, samorządu, ochrony środowiska, turystyki, działalności charytatywnej, sportu i innych dziedzinach.

Zgłoszone kandydatury rozpatrywała 11-osobowa Komisja powołana zarządzeniem mera rejonu wileńskiego, na której wniosek Rada przyjęła decyzję o przyznaniu nagród wyróżnionym laureatom.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego