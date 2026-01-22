Więcej
    Ruginienė o Radzie ds. Żywności: Państwowe rezerwy żywności mają służyć ludziom i rolnikom

    Premier Litwy zapowiada rewolucję w systemie rezerw żywnościowych. Nowe rozwiązania mają połączyć interesy rolników, państwa i osób potrzebujących. Szczegóły zmian poznamy już wiosną. Mówi o względnie nowym organie — Radzie ds. Żywności.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Premier Inga Ruginienė zapowiada reformę systemu rezerw żywnościowych | Fot. Orestas Gurevičius, ELTA

    Nowe podejście do rezerw państwowych

    Inga Ruginienė poinformowała, że zleciła Radzie ds. Żywności przygotowanie konkretnych propozycji zmian już na wiosnę. Celem jest zwiększenie efektywności wykorzystywania środków budżetowych oraz ograniczenie marnowania żywności.

    „Rezerwując towary, co roku wydajemy niemałą sumę pieniędzy, aby utrzymać rezerwy żywności na półkach. Zleciłam Radzie ds. Żywności kilka zadań — opracowanie odpowiednich rozwiązań i alternatyw, jak jeszcze efektywniej wykorzystać pieniądze przeznaczone na tworzenie rezerw” — powiedziała dziennikarzom w środę 21 stycznia Inga Ruginienė.

    Pomoc dla potrzebujących i wsparcie lokalnych producentów

    Według premier, nowy model ma przynieść wielowymiarowe korzyści: wzmacniać lokalne rolnictwo, wspierać krajowe firmy oraz zapewniać pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.

    „Kupując produkty spożywcze, po pewnym czasie je rotując i stale aktualizując zapotrzebowanie, możemy przekazywać produkty o kończącym się terminie ważności osobom ubogim za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Wówczas każdy euro z budżetu państwa będzie miał kilka przeznaczeń, zarówno przyczyniając się do przygotowań na dzień X i rezerw państwowych, jak i promując lokalne przedsiębiorstwa i rolników oraz zapewniając pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej” — powiedziała premier.

    Zadania dla Rady ds. Żywności

    Premier podkreśliła, że oczekuje intensywnej pracy Rady ds. Żywności w nadchodzących miesiącach.

    „Bardzo chciałabym, aby Rada ds. Żywności intensywnie pracowała wiosną, opracowała propozycje, jak możemy dalej postrzegać tworzenie rezerwy państwowej” — dodała.

    Rada ds. Żywności została powołana w 2025 roku i skupia przedstawicieli polityków, producentów, przetwórców, handlu, organizacji naukowych oraz konsumenckich. Jej celem jest rozwój sektora spożywczego, poprawa konkurencyjności małych producentów i analiza rynku.

    Czytaj więcej: Rada ds. Żywności będzie czuwała nad stabilnością systemu cen na Litwie

