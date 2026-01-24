Więcej
    Pożarów na Litwie coraz więcej. Służby mówią o przyczynach

    W 2025 r. na Litwie wybuchło 7 950 pożarów. Zginęło w nich 70 osób, a 155 mieszkańców zostało rannych — poinformował „Kurier Wileński” Departament Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa. Choć statystyki pokazują stopniową poprawę, służby podkreślają: zagrożenie wciąż jest realne, a główną przyczyną pożarów pozostaje ludzka nieostrożność.

    Pożar w bloku wielomieszkaniowym.
    Z analizy statystyk z lat 2020-2024 wynika, że średnio rocznie na Litwie wybucha 8 232 pożarów | Fot. Julius Kalinskas, ELTA

    Statystyki z ostatnich lat

    Dane z ostatnich lat wskazują na wzrost liczby pożarów, ale jednocześnie nastąpił spadek ofiar śmiertelnych. W 2023 r. doszło do 7 905 pożarów, w których zginęło 100 osób. Rok później — w 2024 r. — odnotowano 7 667 pożarów, a liczba ofiar śmiertelnych spadła do 85 osób.

    Z analizy statystyk z lat 2020-2024 wynika, że średnio rocznie na Litwie wybucha 8 232 pożarów, w których ginie 89 mieszkańców. W ubiegłym roku liczba pożarów była o 3,4 proc. większa, a liczba ofiar śmiertelnych mniejsza o 19 osób, czyli o 21,3 proc. niższa w porównaniu ze średnią z poprzednich lat.

    W 2025 r. najwięcej pożarów odnotowano: w budynkach mieszkalnych — 2 005 zdarzeń, na terenach otwartych — 2 232 pożary, w środkach transportu — 845 pożarów, w budynkach gospodarczych — 647 zdarzeń, w obiektach produkcyjnych i przemysłowych — 100 pożarów.

    Służby zwracają uwagę, że szczególnie niebezpieczne są pożary w budynkach mieszkalnych, gdzie najczęściej dochodzi do ofiar śmiertelnych.

    Jak informują służby, do najczęstszych przyczyn pożarów należą: nieostrożne obchodzenie się z ogniem, używanie obcych źródeł ognia, usterki i naruszenia związane z montażem oraz eksploatacją pieców, kominków i przewodów kominowych, awarie urządzeń elektrycznych i instalacji, uszkodzenia instalacji elektrycznych w pojazdach, wypalanie traw i ściernisk oraz nieostrożne palenie tytoniu.

    Klęski żywiołowe, pożary a ubezpieczenie

    Prewencja zamiast tragedii

    Aby ograniczyć liczbę pożarów, funkcjonariusze prowadzą szeroko zakrojone działania profilaktyczne. Wśród nich są akcje: „Bloki mieszkalne bez pożarów”, „Bezpieczne domy”, „Pomóż bliźniemu” oraz „Bądź bezpieczny, uczniu!”.

    Akcja „Bloki mieszkalne bez pożarów” skierowana jest do mieszkańców budynków wielorodzinnych. Jej celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z paleniem papierosów w mieszkaniach — zwłaszcza w łóżku — oraz na konieczność właściwego użytkowania urządzeń elektrycznych.

    Z kolei akcja „Bezpieczne domy” ma na celu popularyzowanie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej i kształtowanie bezpiecznych nawyków, przede wszystkim poprzez zachęcanie do montażu czujników dymu w domach jednorodzinnych.

    Pomoc najbardziej narażonym

    Szczególną uwagę strażacy poświęcają osobom najbardziej narażonym na skutki pożarów. W ramach akcji „Pomóż bliźniemu” funkcjonariusze udzielają mieszkańcom konsultacji i praktycznych porad, a w miarę możliwości poprawiają bezpieczeństwo domów.

    W 2025 r. podczas działań prewencyjnych odwiedzono ponad 20 tys. mieszkań. Zainstalowano tam blisko 2 tys. autonomicznych czujników dymu.

    Na podstawie list przekazanych przez samorządy w ubiegłym roku funkcjonariusze odwiedzili również 8 471 mieszkań osób samotnych, w podeszłym wieku, z niepełnosprawnościami, wychowujących nieletnie dzieci oraz osób ze specjalnymi potrzebami. W tych lokalach zamontowano 1 897 czujników dymu.

    Akcja „Bądź bezpieczny, uczniu!” skierowana jest do dzieci i młodzieży. Jej celem jest nauka bezpiecznych zachowań w domu, na łonie przyrody, nad wodą i na lodzie, a także właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

    W ubiegłym roku funkcjonariusze przeprowadzili zajęcia prewencyjne w 1 793 klasach, w których uczestniczyło 38 590 uczniów.

