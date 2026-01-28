Samorząd Amsterdamu zakazał niektórych reklam

Amsterdam będzie pierwszą stolicą świata, w której obowiązywać będzie zakaz reklamowania mięsa. Zakaz obejmie również promocję energii pochodzącej z kopalń oraz innych usług uważanych za wysokoemisyjne i zanieczyszczające. Reklam tych nie będzie można umieszczać na ulicach, placach i przystankach komunikacji miejskiej.

Za wprowadzeniem zakazu opowiedziała się większość członków rady miasta. Jedną z inicjatorek nowych regulacji była partia ekologiczna „GroenLinks”.

„W Amsterdamie nie ma już miejsca na reklamę dużych przedsiębiorstw, które przyczyniają się do kryzysu klimatycznego” — powiedziała Jenneke van Pijpen, przedstawicielka partii w samorządzie.

Według przedstawicieli władz lokalnych, zakaz ma na celu ograniczenie wpływu agresywnego marketingu na wybory konsumenckie mieszkańców i wspieranie działań na rzecz ochrony klimatu.

„To ważne zwycięstwo dla klimatu i zdrowia publicznego” — dodała Jenneke van Pijpen.

Choć już w 2020 roku Amsterdam zapowiadał wprowadzenie zakazu tzw. „reklamy wydobywczej”, dotychczas jednak nie udało się go zrealizować. Nowe przepisy stanowią więc rozszerzenie wcześniejszych planów, a także wzór dla innych miast w kraju i na świecie.

W Holandii podobne ograniczenia w reklamowaniu usług i produktów wykorzystujących energię kopalną obowiązują już w innych miastach, jednak mięso nie było dotąd objęte żadnym zakazem. W Amsterdamie jest to decyzja lokalnego samorządu, który jest wybierany przez mieszkańców miasta.

