Najważniejszym elementem uroczystości był występ uczniów klas drugich, którzy w przygotowanej inscenizacji w przystępny sposób przedstawili okoliczności uchwalenia Konstytucji oraz uczcili wydarzenie z 1791 r. — przyjęcie pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

Edukacja poprzez emocje i zaangażowanie

— Występ był cudowny. Pokazywaliśmy je jeszcze dwa razy. Zaprezentowaliśmy je także dla rodziców, bardzo tego chcieli. Piękna dykcja, piękne wiersze, dzieci bezstresowo uczestniczyły w uroczystościach, sprawiając wrażenie, że biorą udział w życiu politycznym państwa na co dzień. Odbył się minispektakl ukazujący, jak doszło do tego, że polityka była osłabiona i potrzebne były zmiany. To właśnie król Poniatowski podjął się tego zadania. Mali artyści wcielili się w różnorodne role, w przedstawieniu pojawili się posłowie, lud na rynku krakowskim, szlachta polska — opisuje obchody w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Zofia Matarewicz, dyrektorka Szkoły-Przedszkola „Wilia”.

Wzruszenie widzów i siła przekazu

Oglądając spektakl, widzowie nie kryli wzruszenia, na wielu twarzach pojawiały się łzy, będące wyrazem głębokich emocji i uznania dla młodych wykonawców. Całość wydarzenia przebiegała w niezwykle ciepłej i przyjaznej atmosferze. Szczególne wrażenie zrobił sposób, w jaki uczniowie drugiej klasy zaprezentowali trudne treści historyczne — w sposób zrozumiały, przystępny i dostosowany do ich wieku. Dzięki temu spektakl nie tylko zachwycił, ale stał się również wartościową i pouczającą lekcją, także dla dorosłych, w tym rodziców.

Tradycja spotyka współczesność

— Przenieśliśmy się też do bardziej nowoczesnych czasów, połączyliśmy starą tradycję z nowoczesnością. Pokazaliśmy, że postawy i wartości sprzed 235 lat są aktualne również dziś. Niektóre z nich uległy osłabieniu i trzeba je wzmacniać. Najważniejsi są ludzie i wolność. Dzieci podkreśliły znaczenie empatii, potrzebę pielęgnowania korzeni i tożsamości narodowej, pomocy bliźniemu, szacunku oraz współpracy. Przesłanie tamtych czasów poprzez scenkę zostało przeniesione do teraźniejszości — mówi dyrektorka placówki.

W obchodach udział wzięli również goście: konsul generalny RP w Wilnie Dariusz Wiśniewski, konsul i radca Ambasady RP w Wilnie Zbigniew Ciosek, prezeska Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Krystyna Dzierżyńska, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, dziekan Filii UwB w Wilnie Urszula Wróblewska, wicemer rejonu wileńskiego dr Danuta Narbut.