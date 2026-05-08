Strona głównaSpołeczeństwo

Nie będzie podatku od luksusowych aut

Sejm odrzucił projekt wprowadzenia podatku od samochodów o dużej mocy, zgłoszony przez partię „Świt Niemna”. Propozycja nie została nawet skierowana do dalszych prac, co zamknęło możliwość jej modyfikacji.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Na zdjęciu samochód Porsche 911 Carerra 2 Targa 964 z 1991 roku. Silnik benzynowy o pojemności 3,6 litra – 184 kW (250 KM).  Skrzynia biegów – automatyczna. Przebieg – 254 200 km. Cena wywoławcza – 79 900 euro.
Fot. BRC autocentras

Czytaj również...

We wtorek 5 maja projekt ustawy przedstawił jego autor, poseł Karolis Neimantas. Parlament nie przyjął projektu do rozpatrzenia — za głosowało 11 posłów, przeciw 22, a 36 wstrzymało się od głosu. W kolejnym głosowaniu inicjatywa została definitywnie odrzucona.

Propozycja zakładała wprowadzenie podatku dla pojazdów o mocy powyżej 150 kW. Jak wskazywał autor projektu, regulacja objęłaby mniej niż 20 proc. samochodów na Litwie. „Proponowany nowy podatek to podatek od luksusu. Wiele państw stosuje taki podatek w takiej czy innej formie” — powiedział Neimantas.

Projekt przewidywał zróżnicowanie stawek w zależności od mocy silnika. Samochody do 150 kW miały być zwolnione z podatku, o ile ich cena nie przekracza 20 proc. średniej ceny takich pojazdów w ubiegłym roku. W przeciwnym razie obowiązywałaby stawka 1 proc. Dla pojazdów o mocy od 151 do 300 kW przewidziano 1 proc., a powyżej 300 kW — 2 proc.

Większość parlamentarzystów krytykowała proponowane zmiany. Jedynym głosem poparcia był liberał Simonas Gentvilas, który argumentował, że dochody z podatku mogłyby zostać przeznaczone na obronność. „Mieszkańcy o niskich i średnich dochodach nie spotkaliby się z tym podatkiem” — powiedział Karolis Neimantas.

Krytycy wskazywali na niespójność projektu z wcześniejszymi deklaracjami oraz jego konstrukcję. Domas Griškevičius zarzucił inicjatorom łamanie obietnic o niewprowadzaniu nowych podatków po reformie z 2025 r. „Kilowaty nie są oznaką luksusu” — powiedział Laurynas Šedvydis, socjaldemokrata. „Kilowaty nie zanieczyszczają środowiska” — powiedział Vitalijus Šeršniovas.

Czytaj także: Nowe podatki za auta od 2020 roku

Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

Więcej od autora

Społeczeństwo

Straty rosną, nawyki nie zmieniają się — mieszkańcy polegają na oszczędnościach

Rosnące straty finansowe nie zmieniają nawyków mieszkańców Litwy — mimo wyraźnych różnic w regionie bałtyckim nadal polegają głównie na oszczędnościach. Najnowsze dane pokazują jednak, że takie podejście może nie wystarczyć w obliczu poważniejszych zdarzeń.
Społeczeństwo

Długi weekend: migracja do kurortów i wzrost połączeń w Dzień Matki

Pierwszy majowy weekend połączył wypoczynek z Dniem Matki, co przełożyło się nie tylko na większy ruch turystyczny, lecz także na zauważalne zmiany w sposobach komunikowania się. Zebrane statystyki pokazują, jak mieszkańcy Litwy spędzili ten czas i z kim kontaktowali się najczęściej.
Społeczeństwo

Wilno znów rozdaje pomarańczowe worki

Mieszkańcy Wilna mogą bezpłatnie odebrać pomarańczowe worki przeznaczone do segregacji odpadów spożywczych. Samorząd zachęca do korzystania z systemu, który od trzech lat pomaga oddzielać resztki żywności od innych odpadów komunalnych.

RedKomy