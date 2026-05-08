Długi weekend: migracja do kurortów i wzrost połączeń w Dzień Matki

Pierwszy majowy weekend połączył wypoczynek z Dniem Matki, co przełożyło się nie tylko na większy ruch turystyczny, lecz także na zauważalne zmiany w sposobach komunikowania się. Zebrane statystyki pokazują, jak mieszkańcy Litwy spędzili ten czas i z kim kontaktowali się najczęściej.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Kłajpeda.
Kłajpeda znalazła się wśród częściej wybieranych kierunków wyjazdów w majowy weekend | Fot. Jolanta Balkiewicz

Migracja z miast do regionów wypoczynkowych

Analiza danych operatora komórkowego Tele2 wskazuje, że w czasie długiego weekendu co dziesiąty klient zmienił swoje główne miejsce pobytu. Największe zmiany odnotowano w dużych miastach.

W Wilnie liczba mieszkańców spadła o około 11 proc., natomiast w Kownie o około 10 proc. w porównaniu z typowym poziomem weekendowym. Dane te potwierdzają rosnącą tendencję wyjazdów poza miasto w czasie dłuższych przerw od pracy.

„Dłuższe weekendy coraz częściej stają się okazją do wyjazdu z miasto — ludzie wybierają przyrodę, kurorty lub odwiedzanie bliskich w innych regionach. Jednocześnie jednak widzimy, że takie okazje jak Dzień Matki utrzymują silną więź emocjonalną — nawet będąc poza domem lub mieszkając za granicą, ludzie aktywnie dzwonią do bliskich” — mówi Inga Rudinskaitė, kierowniczka ds. utrzymania klientów i analityki w Tele2.

Połąga i regiony jeziorne były na topie

Wyjątkowo ciepła pogoda sprzyjała wyjazdom do miejsc wypoczynkowych. Największy wzrost liczby odwiedzających odnotowano w Połądze, gdzie liczba osób zwiększyła się ponad półtora razy, czyniąc ją głównym kierunkiem weekendowych podróży.

Znaczące wzrosty odnotowano również w regionie Auksztoty. W rejonie ignalińskim liczba mieszkańców wzrosła o 30 proc., w rejonie malackim – o 24 proc., a w Oniksztach o 15 proc. W całym okręgu uciańskim liczba osób zwiększyła się o 14 proc.

Podobne tendencje widoczne były w Dzukii. Druskienniki odnotowały wzrost o 19 proc., rejon łóździejski — o 23 proc., a rejon orański — 20 proc.

„Klienci z okręgu wileńskiego najczęściej wybierali się do ucianskiego, kłajpedzkiego i olickiego, a także do okręgów kowieńskiego i poniewieskiego. Z kolei mieszkańcy Kowna najczęściej wybierali wybrzeże, południową Litwę, a na trzecim miejscu znalazł się kierunek na Mariampol, co prawdopodobnie wiąże się z podróżami do Polski” — mówi Inga Rudinskaitė.

W Dzień Matki więcej połączeń z zagranicy

Szczególne zmiany odnotowano w niedzielę, kiedy obchodzono Dzień Matki. W tym dniu liczba połączeń przychodzących z zagranicy wzrosła o około 6 proc. w porównaniu ze średnią z trzech poprzednich niedziel.

Największe wzrosty odnotowano w krajach, w których mieszka najwięcej litewskich emigrantów. Połączenia z Irlandii wzrosły o 79 proc., z Norwegii o 55 proc., z Niemiec o 51 proc., z Wielkiej Brytanii o 49 proc., a z Polski o 40 proc.

„Liczby te niemal dokładnie odzwierciedlają geografię emigracji obywateli naszego kraju — właśnie w krajach, w których mieszka najwięcej Litwinów, w Dzień Matki odnotowano największą aktywność połączeń. W tym samym czasie ruch SMS-ów wzrósł znacznie mniej, a w niektórych przypadkach nawet spadł. To wyraźnie pokazuje, że przy takich okazjach częściej wybierana jest nie krótka wiadomość z życzeniami, a bezpośrednia rozmowa” — twierdzi Inga Rudinskaitė.

ŹródłaOpr. J. B. na podst. inf. Tele2

